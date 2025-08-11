Figueres
La unió d'empreses FCC-Arema guanya el concurs del nou contracte d'escombraries de Figueres amb una oferta de 39 milions
S'adjudicarà al ple del mes de setembre i es treballa per començar a implementar-ho a principis del 2026
La unió d'empreses FCC-Arema ha guanyat el concurs del nou contracte d'escombraries de Figueres. Segons l'informe de valoració de la mesa de contractació, la companyia ha obtingut la puntuació més alta amb una oferta de 38,76 milions d'euros. La previsió del consistori és aprovar l'adjudicació al ple del 4 de setembre i que es comenci a implementar gradualment a principis del 2026. L'actual concessió estava caducada des del 2016, i s'havien anat aprovant pròrrogues fins que s'ha tret a concurs. A més, es va haver de repetir la licitació perquè van detectar errors en l'oferta de dues empreses. El nou contracte serà per vuit anys i preveu, entre altres novetats, la recollida de l'orgànica, que fins ara no es feia.
El passat abril, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Figueres va aprovar la licitació del nou contracte del servei de recollida i transport dels residus municipals per vuit anys. En total, es van presentar quatre empreses: Prezero España -Sersall 95, la Unió Temporal d'Empreses (UTE) Romero Polo-Valoriza, la UTE FCC-Arema Figueres i GBI Paprec.
La mesa de contractació ha valorat els informes tècnics i econòmics de cada companyia, i la que ha obtingut una puntuació més alta és FCC-Arema (83,69 punts). La seva oferta econòmica ascendeix als 38,76 milions d'euros, amb l'IVA inclòs.
Segons informa l'Ajuntament, entre les millores presentades, destaquen l'increment en 25.000 euros del fons destinat a campanyes informatives, la recollida gratuïta del paper i del cartó a les escoles i instituts del municipi, i l'aportació de més contenidors dels previstos en el servei, sense cost addicional.
El consistori ha informat que aprovaran l'adjudicació al ple municipal del 4 de setembre. Un cop l'empresa tingui els nous contenidors i la maquinària, es començarà la implantació gradual del nou sistema de recollida. La previsió és que comenci a principis del 2026.
Recollida de l'orgànica i els olis
El nou contracte del servei de recollida de residus municipals és per vuit anys. Entre les novetats, hi ha el canvi de tots els vehicles i dels contenidors. Els nous seran metàl·lics i amb més capacitat, i s'eliminaran els que són soterrats. A més, per primera vegada, s'inclourà la recollida de la fracció orgànica, que fins ara no es feia. Així mateix, s'afegirà, com a prova pilot, un espai per recollir els olis domèstics.
El nou sistema també preveu la implantació del sistema porta a porta als comerços del centre de la ciutat i a les empreses dels polígons. També hi haurà recollides diàries de les fraccions resta i orgànica de tots els establiments del sector de la restauració, incloent-hi fruiteries, menjadors escolars i socials.
Gairebé deu anys caducat
Figueres feia nou anys que tenia pendent la licitació del nou contracte d'escombraries. L'actual concessió amb l'empresa mixta Fisersa Ecoserveis va finalitzar el 2016. Des de llavors, s'han anat aprovant una pròrroga rere l'altre. A mitjan 2024 es va licitar el nou contracte, però es va haver de repetir perquè la mesa de contractació va detectar errors en l'oferta de dues empreses que hi optaven.
Després de tornar-lo a treure a licitació, ara sí que ha tirat endavant. El guanyador, FCC-Arema, té fins al 22 d'agost per presentar la documentació.
Es dona la circumstància que a l'octubre caducava la pròrroga actual i, si no s'aprovava abans un nou concurs, s'havia de tornar a renovar l'anterior. Per això, des de l'Ajuntament ressalten que, "per fi, s'ha desencallat un dels grans temes pendents de la ciutat".
