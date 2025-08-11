Figueres
El PSC de Figueres denuncia falta de transparència en la web de l’Ajuntament
Considera que el Govern municipal "oblida les seves obligacions mínimes de comunicació amb els ciutadans"
El grup municipal del PSC de Figueres, ha denunciat públicament les deficiències que considera que hi ha en la web municipal i acusa l'equip de Govern de Jordi Masquef de manca de "transparència". Els socialistes figuerencs constaten "que l’obligació imposada per la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’aplica amb moltes deficiències a la web de l’Ajuntament de Figueres". El grup que ara lidera el portaveu Alfons Martínez Puig, substitut de Pere Casellas, assegura que "la pàgina d’informació sobre les retribucions, indemnitzacions i dietes de l’alcalde, regidores i regidores no està accessible a la pestanya corresponent i, per trobar aquestes dades, cal anar a cada pàgina de cada grup municipal".
Dades sense actualitzar
El PSC també exposa com a deficiència informativa que "les fotografies i dades econòmiques i patrimonials de l’alcalde i regidors són de fa anys i no han estat actualitzades", per la qual cosa també sol·licita "la seva actualització així com de qualsevol altra dada relativa als càrrecs electes i dels càrrecs eventuals". La formació socialista, que va formar part de l'anterior govern que encapçalava l'alcaldessa republicana Agnès Lladó, que es compleixi la publicació "del cost de les campanyes de publicitat desglossant els diferents conceptes de les campanyes i l’import contractat a cada mitjà de comunicació". El PSC considera que "l’Ajuntament de Figueres peca en excés de vídeos promocionals de l’alcalde i comunicats gairebé propagandístics i oblida, en canvi, les seves obligacions mínimes de comunicació amb els ciutadans, establertes a la Llei de Transparència".