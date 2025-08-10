Successos
Un aparatós xoc frontal entre dos cotxes deixa un ferit a Figueres
El sinistre ha tingut lloc al carrer Agapit Torrent poc abans de les sis del matí d'aquest diumenge
Dos vehicles han xocat frontalment aquest diumenge a la matinada a Figueres. Els serveis d’emergència han rebut l’avís a les 5:56 hores. L'impacte ha tingut lloc al carrer Agapit Torrent. Com a resultat del sinistre, un dels ocupants, un home de 35 anys, ha resultat ferit i ha estat evacuat a l’Hospital Josep Trueta de Girona. De moment, no ha transcendit la gravetat de les seves lesions.
Fins al lloc de l'accident s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i dels Mossos d’Esquadra, que han treballat en les tasques de rescat, atenció mèdica i regulació del trànsit. Les causes del xoc encara s’estan investigant.
