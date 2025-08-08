Successos

Llancen líquid inflamable i provoquen un incendi a l'entrada d'un edifici de Figueres

Els Mossos investiguen el cas que no va causar ferits però sí danys materials

Imatge d'arxiu del lloc dels fets.

Imatge d'arxiu del lloc dels fets.

Eva Batlle

Figueres

Uns desconeguts van llançar líquid inflamable aquest dijous a la matinada a l’entrada d’un edifici al barri de Sant Joan de Figueres. L’atac va tenir lloc cap a dos quarts de tres de la matinada en un bloc situat al número 11 del carrer Ramon Mandri, i va provocar un incendi. Tot i no ser de grans dimensions ni requerir la intervenció dels Bombers, va generar una intensa fumera i va causar danys visibles a la porta i la façana de l’immoble.

En arribar al lloc dels fets, els Mossos d’Esquadra no van localitzar cap persona implicada. A la zona, però, es va trobar una garrafa que presumptament contenia benzina i que hauria estat utilitzada per iniciar el foc.

La policia ha confirmat el succés i manté oberta la investigació. De moment, no s’ha presentat cap denúncia relacionada amb els fets.

