Successos
Llancen líquid inflamable i provoquen un incendi a l'entrada d'un edifici de Figueres
Els Mossos investiguen el cas que no va causar ferits però sí danys materials
Uns desconeguts van llançar líquid inflamable aquest dijous a la matinada a l’entrada d’un edifici al barri de Sant Joan de Figueres. L’atac va tenir lloc cap a dos quarts de tres de la matinada en un bloc situat al número 11 del carrer Ramon Mandri, i va provocar un incendi. Tot i no ser de grans dimensions ni requerir la intervenció dels Bombers, va generar una intensa fumera i va causar danys visibles a la porta i la façana de l’immoble.
En arribar al lloc dels fets, els Mossos d’Esquadra no van localitzar cap persona implicada. A la zona, però, es va trobar una garrafa que presumptament contenia benzina i que hauria estat utilitzada per iniciar el foc.
La policia ha confirmat el succés i manté oberta la investigació. De moment, no s’ha presentat cap denúncia relacionada amb els fets.
