Entrevista | Xavi Camps Codirector de les visites al Castell de Sant Ferran
"Entre tots hem de sumar per arribar aviat als 250.000 visitants en el castell de Figueres"
"Des d’un primer moment, hem detectat un esperit de col·laboració per part del Consorci"
Xavier Camps és el codirector de la nova empresa gestora de les visites al castell de Sant Ferran de Figueres. Biòleg de formació, té una llarga experiència en la gestió d’activitats ambientals, turístiques i culturals. Comparteix responsabilitat amb Alfons Martí, gerents respectivament de Terramar i Actiescola.
L’objectiu del Consorci del castell de Sant Ferran és preservar la fortalesa i potenciar el seu coneixement. Quin paper juguen des d’aquesta nova concessió?
Tots hem de ser plenament conscient que a Figueres tenim la fortalesa més gran d’Europa i, segurament, del món. És un monument, de propietat estatal, molt ben conservat. Les parts que estan fetes malbé s’estan restaurant a poc a poc, fins ara ja hi ha hagut una gran inversió per a fer-ho possible, encara que per la seva grandària costi de veure-ho. Si comptem els glacis, estem parlant de 550.000 m² de monument. Encara hi ha molts racons per descobrir i ensenyar. En aquesta fortalesa, han passat moltes coses dins, perquè és el que és i engloba tota una sèrie de patrimonis que hem de saber explicar. Aquí és on entrem nosaltres, hem de saber treure profit d’aquest monument per al bé de tots.
Des de quins àmbits?
Si parlem de patrimoni natural, ja hem iniciat converses amb el secretari de Transició Ecològica, JordiSargatal, sobre les colònies de ratpenats, els xoriguers, la Silene sennenii, la planta endèmica d’aquí, etcètera. A part d’aquest relat natural, cal donar-li un enfocament social. Aquí han passat moltes coses, com ara el penal i les seves activitats professionals, que van ser avançades en el seu temps. Molts ciutadans van fer la mili aquí o hi han treballat com a militars professionals. Hi ha gent treballant-hi, com la de les aules taller o del centre penitenciari del Puig de les Basses. Hi ha el patrimoni històric, començant pel militar, i els estem explicant tots als nostres visitants. I no podem oblidar el patrimoni artístic, molt rellevant i força desconegut.
I com ho faran?
Tots aquests patrimonis que configuren el conjunt de SantFerran tenen les seves especificitats. A cada lloc li pertocarà una manera concreta d’explicar-lo, no només des del punt de vista turístic. Hem elaborat una oferta pedagògica que permetrà a cada curs, des d’infantil fins a batxillerat, fer dues o tres activitats durant l’any, des de llegendes per als més petits fins a memòria històrica per als més grans. Hem estat treballant amb el Servei Educatiu de l’Alt Empordà (SEAE) per a fer-ho possible.Ja hem tingut una trobada amb una quarantena de mestres aquí i, al setembre, el seu primer seminari també tindrà lloc al Castell. El Consorci ja paga, cada any, la visita de dos cursos de cada centre. La novetat és que ara hi haurà una oferta pedagògica molt desenvolupada entre la qual les escoles i els instituts podran triar la més convenient. I és oberta a tota la comunitat educativa d’aquí i de fora. Estem treballant amb Renfe per a obtenir un preu especial per als centres que vulguin venir a Figueres amb tren d’alta velocitat. En l’àmbit artístic, estem treballant amb nombrosos artistes, pintors i escultors, per a fer una mena de setmana cultural que permeti recaptar fons amb finalitats socials i, al mateix temps, per a donar a conèixer el patrimoni de Sant Ferran.
El gruix del projecte és divulgar el Castell. Quins són els objectius?
La xifra estadística d’aquests darrers anys s’ha situat en un sostre d’unes 43.000 visites. Creiem que, si ho fem bé, podem superar-la a partir de l’any vinent, quan puguem comptabilitzar tot l’exercici. L’objectiu a curt termini, en dos o tres anys, ha de ser multiplicar per cinc o sis per situar-nos aviat en els 250.000. Tenim molta feina per fer. Cal canviar la senyalització, renovar el discurs i fer atractius els recorreguts, explicant-los bé.
Quina sintonia tenen amb les tres administracions del Consorci?
Total, des d’un primer moment hem detectat un esperit de col·laboració cap a aquest projecte comú de donar a conèixer el monument com es mereix. Amb l’equip del Consorci i amb els representants de Defensa hi ha un diàleg constant. Per part de l’Ajuntament i la Generalitat podem dir el mateix. Hi ha voluntat de sumar, per a això hem creat una agenda comuna en el portal castelldesantferran.cat, en la qual també hi ha les activitats de l’associació Amics del Castell. Tots treballem en la mateixa direcció.
