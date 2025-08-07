El castell de Sant Ferran estrena una nova etapa d’obertura turística i pedagògica
La nova empresa concessionària accentua la sostenibilitat de la proposta amb minibusos elèctrics i bicicletes per a recórrer els fossars, barques noves a les cisternes d’aigua i visites guiades renovades
Des de l’1 de juliol d’aquest any, les empreses Actiescola i Terramar s’han fet càrrec de gestionar les visites al castell de Sant Ferran de Figueres. El seu aterratge a la fortalesa militar abaluartada, més gran d’Europa (segle XVIII), ha estat el fruit d’un llarg procés. El Consorci del Castell, format pel Ministeri de Defensa, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Figueres, va iniciar l’any passat per a donar un nou aire a l’accés del públic a aquesta joia arquitectònica que té categoria de Monument Nacional.
«L’arrencada no ha estat fàcil, perquè estem parlant d’un recinte de grans dimensions, amb moltes possibilitats i un gran rerefons històric, per això vam voler participar en aquesta voluntat del Consorci de donar-la a conèixer a tothom. Ja hi havia un camí recorregut, fet per Fortaleses Catalanes, i ara ens toca aplicar totes les propostes que vam presentar per a iniciar aquesta nova etapa», explica Xavier Camps Comas, responsable de concessió juntament amb el seu soci, Alfons Martí Reig.
Una de les primeres accions que ja són efectives és la possibilitat de reservar entrades per entrar a la fortalesa des de qualsevol lloc del món a través del sistema ticketing, amb la qual cosa la gestió de les visites és molt més àgil i permet coordinar millor el guiatge i les activitats proposades.
Minubusos elèctrics i bicicletes
La mobilitat sostenible ha estat una de les premisses destacades del projecte, per alinear l’oferta turística de la fortalesa a la realitat ambiental. Els visitants poden recórrer tots els fossars amb bicicleta de lloguer tanta estona com vulguin i, a principi de setembre, és previst que arribin quatre minibusos elèctrics que també permetran recórrer el perímetre interior de Sant Ferran, amb una capacitat de 23 places en cada vehicle. A més, la navegació dins de les espectaculars cisternes subterrànies d’aigua també han estrenat barques. «Amb els minibusos complim el doble objectiu de la sostenibilitat i garantir una millor accessibilitat per a la gent gran, les persones amb mobilitat reduïda i la mainada», afegeix Xavier Camps.
El catàleg de propostes de Descobreix el Castell de Sant Ferran inclou la visita individual o grupal per lliure amb temps il·limitat, entre les 10 del matí i les 6 de la tarda. La visita grupal amb guia té una durada d’una hora i mitja. El recorregut amb bicicleta és lliure. També es pot visitar conjuntament el fossat i les cisternes amb bicicleta i barca o només les cisternes.
En l’arrencada ja s’ofereix una visita teatralitzada, amb l’actor Marc Salas, dedicada a la mili al Castell i aquest estiu s’han convocat dues sessions de La Nit de les Estrelles -vegeu informació adjunta. L’empresa preveu afegir-ne de noves d’aquí a uns mesos, quan també s’iniciarà la relació entre elCastell i la comunitat educativa a través dels projectes treballats amb el Servei Educatiu de l’AltEmpordà, les escoles i els instituts de la comarca.
La Nit de les Estrelles reuneix un centenar de persones al pati d’armes
La primera activitat important de grup en la nova etapa de les visites al castell de Sant Ferran de Figueres va tenir lloc, dijous passat, a la nit, en el pati d’armes de la fortalesa. L’activitat va ser batejada com la Nit de les Estrelles i va aplegar un centenar de persones vingudes d’arreu de la comarca. Amb el guiatge de Josep Espigulé, exdirector del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, els assistents van poder contemplar el cel nocturn amb indicacions precises sobre la situació d’estrelles i astres. També van poder veure la Lluna de més a prop gràcies a la presència d’un telescopi.
Les observacions van estar acompanyades per l’actuació musical del duet Coovertons. La sort va voler que, després de quatre dies continuats de tramuntana i d’una jornada ennuvolada, a primera hora del vespre la situació climatològica canviés per a permetre una observació del cel de bona qualitat. Xavier Camps, codirector de l’empresa responsable de les visites a la fortalesa, va explicar que amb aquestes activitats «també volem aproximar-nos al territori, tant a l’Empordà com a la resta de la demarcació», per això la sessió celestial es va cloure amb una degustació de productes de proximitat, com ara garnatxa de Garriguella, fruits secs de Tulsà o galetes de la Barceloneta i Birba. La Nit de les Estrelles es repetirà el 15 d’agost. Les reserves per assistir-hi estan obertes a castelldesantferran.cat.
