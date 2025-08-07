Successos
Recrimina un robatori a Figueres i acaba sent víctima d’una estrebada
Els Mossos han detingut el lladre, que ha ingressat a la presó, i li atribueixen tres robatoris en un mateix dia, un d’ells amb violència
Els Mossos d’Esquadra de Figueres van detenir el 31 de juliol un home com a presumpte autor de dos robatoris amb força i un robatori violent. Aquest indivdu ha ingressat a presó. La detenció es va produir poc després que cometés un robatori en un antic establiment de la ciutat, actualment tancat al públic però utilitzat com a magatzem.
Una dona que passava per la zona va veure com l’home forçava l’accés al local i li va recriminar l’acció. L’individu va reaccionar violentament i li va estirar la bossa de mà. Un altre testimoni dels fets va alertar la policia.
Els Mossos van iniciar una recerca immediata i el van localitzar amagat en un pàrquing proper, agenollat darrere d’un vehicle. Una patrulla de la Guàrdia Urbana que va donar suport a l’operatiu, va recuperar les eines de fusteria que havien estat sostretes del magatzem.
Aquell mateix matí, pels volts de les nou, una altra dona havia denunciat que havia sorprès un home al jardí de casa seva, al qual havia accedit saltant un mur. En ser descobert, l’home va fugir del lloc.
Les investigacions posteriors van confirmar que es tractava del mateix individu, motiu pel qual els Mossos també el van detenir per aquest segon robatori amb força, en aquest cas en grau de temptativa, segons detalla el cos policial.
- L'Ajuntament de Vilafant alerta d'un possible intent d'estafa al municipi
- L'incendi del sud de França, el pitjor des del 1949, encara avança sense control després d'arrasar 16.000 hectàrees i causar una víctima mortal
- Desmantellen a Terrades un cultiu de 461 plantes de marihuana valorat en 447.022 euros
- Aquest poble de l'Empordà proposa 'un passeig pel temps' en el seu patrimoni mil·lenari
- Un violent incendi a Occitània genera una fumera visible des de l'Empordà
- Un músic, ferit per la caiguda d'una torre de llum durant un concert de la festa major de Vila-sacra
- Instal·len dues càmeres amb intel·ligència artificial per vigilar que es compleixi el nou reglament del cap de Creus
- Traslladen en helicòpter al Trueta una ciclista ferida en un xoc amb una furgoneta a Colera