L'AV Enric Morera de Figueres promou la vida de barri amb un homenatge cívic i un curs literari

El barri del Jardí Enric Morera de Figueres ha celebrat, aquest cap de setmana passat, la seva festa d’estiu amb diverses activitats i un sopar popular que ha tingut un component emotiu destacat. Es tracta de l’homenatge que l’Associació de Veïns ha fet a una de les seves membres actives, Maria Teresa Figueras, exdirectora del centre de dia de l’Associació d’Ajut als Malalts d’Alzheimer i Família (AMA). "Des de sempre ha estat una gran col·laboradora de l’Associació i és una persona espectacular que mereix el reconeixement públic per tota la feina que va fer al capdavant de l’AMA", explica Anna Maria Guirado, presidenta de l’Associació de Veïns. Maria Teresa Figueras va estar al capdavant de l’AMA fins que es va jubilar, el 2019.

La festa també va servir per a exposar els deu relats dels alumnes del taller d’escriptura que ha dirigit Maria Mercè Cuartiella. Al sopar, hi van assistir els regidors Josep Maria Bernils i Ramon Pastoret, membres de l'equip de Govern de l'Ajuntament de Figueres. Durant la festa, celebrada al carrer Concòrdia, es van elegir Ferran, Lourdes, Franchesca iIsaac com a membres del pubillatge anual del barri.

L'Era d'en Deseia

El jardí Enric Morera és un parc que va ser concebut com un espai romàntic entre l'antiga carretera General i el centre de Figueres. Es va aixecar a l'anomenada Era d'en Deseia i és conegut popularment com el Parc Petit. Els murs que el delimiten en el carrer Col·legi es van aixecar amb restes de les pedres procedents de l'explosió del castell de Sant Ferran de 1939. Els veïns fa anys que esperen l'acabament d'una intervenció integral que l'Ajuntament es va comprometre a fer en aquest espai verd i que va quedar a mitges.