Continua el degoteig de crema de contenidors al sector oest del Parc Bosc de Figueres

Els veïns dels barris Juncària Parc Bosc i Habitatges del Parc de Figueres han vist ampliada la seva preocupació pel degoteig constant d'incidents a la via pública relacionat amb l'incendi de contenidors. El darrer episodi ha tingut lloc, aquesta matinada, al carrer Doctor Pasteur, on les flames han calcinat diversos recipients metàl·lics destinats a la recollida de brossa i productes reciclables. Els Bombers han hagut d'actuar per a controlar la situació amb l'assistència de la Guardia Urbana.

Els contenidors cremats al carrer Doctor Pasteur. / Empordà

Aquest no és el primer cop que passa un fet similar en aquesta part del sector oest de la ciutat. Aquest estiu ja s'han produït, com a mínim, tres episodis més d'aquestes característiques, dos d'ells en el carrer Ramon Mandri i a la plaça Josep Casero, i un tercer al mateix carrer Doctor Pasteur.

Els veïns han expressat la seva preocupació per aquesta onada de successos que atribueixen a accions de vandalisme i temen que, si es repeteixen els incidents, les flames puguin afectar algun dia els vehicles que hi ha estacionats en aquesta zona, molt faltada d'aparcaments privats i amb una alta densitat de població en tractar-se de barris d'edificis amb moltes plantes d'altura.