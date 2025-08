Figueres destina 238.000 euros per a la rehabilitació d’habitatges destinats a lloguer assequible

L’Ajuntament de Figueres destina 238.146,22 euros per a la millora i la rehabilitació d’habitatges que es puguin destinar a la borsa de lloguer assequible gestionada per l’Ajuntament. Les sol·licituds es podran presentar fins al 15 de novembre. L’import màxim per a cada actuació és de 27.000 euros.

La convocatòria està inclosa en el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Figueres pel període 2024-2026 i les actuacions principals que es poden dur a terme són millora de banys i cuines, d’instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament; millora de l’aïllament tèrmic i acústic; manteniment de pintura, terres, portes i finestres; adaptació de l’immoble per a persones amb mobilitat reduïda, entre d’altres. L’import de la subvenció serà del 100% del pressupost protegible i les actuacions han d’estar finalitzades abans del 15 de maig de 2026.

Amb aquesta iniciativa, es pretén facilitar les reformes o millores dels habitatges que ho necessiten i sense les quals o no poden ser utilitzats o corren el risc de degradar-se i quedar buits. Alhora, també es vol promoure l’ús efectiu dels habitatges una vegada executada la rehabilitació o reforma i hagin assolit les condicions mínimes d’habitabilitat amb la seva incorporació a les borses de mediació per lloguer gestionades per l’Ajuntament de Figueres.

Més dotació econòmica

D’altra banda, entre el desembre de l’any passat i el febrer d’aquest any, l’Ajuntament de Figueres, també dins del Pla Estratègic de Subvencions (2024-2026), va obrir una nova convocatòria en dues subvencions, que han acabat sent un import global de 405.527,66 euros i on 52 sol·licitants s’hi han adherit. Inicialment, s’hi havien destinat 270.000 euros, però es va augmentar la quantitat per l’alt volum de peticions.

Per un costat, 236.519,80 euros per a la restauració i la rehabilitació de façanes d’edificis de la ciutat que estiguessin degradades. En aquest cas, inicialment s’hi van destinar 150.000 euros, però davant l’alta demanda de sol·licitants -finalment, van ser 33- s'hi van afegir 100.000 euros més. Per l’altre costat, es van destinar 169.007,86 € per a la millora de l’accessibilitat dels immobles. Com va passar en l’altra subvenció, inicialment se’n van destinar 120.000 i després del volum de sol·licitants -19 actuacions en total- se'n van afegir 50.000 més.

L’import màxim de l’ajut per a cada edifici era de 18.000 euros en la restauració i la rehabilitació de façanes, i de 25.000 en millorar l’accessibilitat dels habitatges.