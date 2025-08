Maragall i Franco a l’Empordà, 65 anys després de la destitució d’un alcalde: queden la placa i el Pantà

Figueres tenia 17.548 habitants censats l’any 1960. Una xifra que, comparada amb els quasi cinquanta mil d’avui, demostra el fort creixement demogràfic que ha tingut la ciutat aquests darrers seixanta-cinc anys. Aquest és l’exercici en el qual es consumen moltes jubilacions de figuerencs i figuerenques nascuts a principi de la dècada dels seixanta del segle passat i també és un moment de tancament d’establiments que han cobert un llarg recorregut històric i que han arribat al seu punt final. Aquest és el cas, com vam explicar dies enrere, de la Joieria Ferrer, que tanca la porta definitivament després de 111 anys de servei comercial.

I és just a la façana d’aquest establiment, ara en obres, on hi ha dues plaques dedicades al poeta Joan Maragall, que dona nom al carrer. Una d’elles fa temps que passa desapercebuda, fins al punt que la plaga del cablejat urbà la travessa de cap a cap sense permetre gairebé la seva lectura. Es tracta del pòsit en pedra que va quedar de l’homenatge que la ciutat de Figueres va dedicar al poeta amb motiu del seu centenari (1860-1960). La placa està escrita en castellà, d’obligat compliment a l’època. Enriqueta Ferrer recorda encara "la festa amb sardanes" que es va fer al carrer Ample per a commemorar aquest centenari.

La placa e 1960 que recorda l'homenatge a Joan Maragall, a Figueres / Santi Coll

Segons el cronista Josep Maria Bernils Mach, l’homenatge popular va ser promogut per la secció de cultura del casinoMenestral Figuerenc, amb la implicació de l’Ajuntament i la Societat Coral Erato. El dia de la descoberta de la placa també hi van ser presents els familiars de Joan Maragall, l’autor de la lletra de la sardana L’Empordà, himne indiscutible de la comarca.

El Dictador al Castell

Aquell 1960 van passar altres fets destacats, entre ells la visita del dictador Francisco Franco a Figueres. Un pas per la ciutat que provocà el relleu forçat de l’alcalde Joan Junyer. Franco havia vingut al Castell per a conèixer, a través d’una maqueta, el projecte de construcció del pantà de Boadella (nom amb el qual es coneixia en aquell moment).

Junyer va tenir la gosadia d’explicar-li directament al general Camilo Alonso Vega, ministre de Governació, que l’Ajuntament no tenia diners per a pagar la xarxa de subministrament des de l’embassament fins a la ciutat. Franco ho va sentir i al cap d’uns mesos el tema es va desencallar. L’Estat va facilitar el crèdit d’uns vint milions de pessetes que havien de servir a Figueres per a rebre l’aigua del pantà, que es va acabar el 1969.

L'arribada de la comitiva de Franco al Castell, envoltat d'esquiadors de muntanya / Filmoteca Espanyola

Joan Junyer, però, va pagar car el seu atreviment de saltar-se el "orden debido" aquell dia, malgrat ser un franquista convençut. Una ordre ministerial el va destituir de manera fulminant just abans d’un ple que ell mateix havia convocat i va ser substituït per Ramon Guardiola, l'home que posteriorment participaria en la creació del Teatre Museu Dalí. El canvi d’alcaldia i la col·locació de la placa van coincidir en el temps, aquell llunyà 1960 dels 17.548 habitants.