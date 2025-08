Figueres comprarà l'edifici del costat del Museu del Joguet per ampliar-lo

L'Ajuntament de Figueres ha fet el primer pas administratiu per a facilitar l'adquisició de l'immoble veí de l'antic Hotel París, actual seu del Museu del Joguet de Catalunya (MJC). L'edifici està situat en el número 3 del carrer Sant Pere, va ser reformat temps enrere i el Govern ha negociat la seva compra per valor de 370.000 euros, "una oportunitat de mercat", segons l'alcalde, Jordi Masquef.

El ple, celebrat aquest dijous, ha aprovat per unanimitat una modificació de crèdit inicial de 90.000 euros, procedent de la partida municipal d'adquisicions de terrenys i expropiacions, amb la qual es farà efectiu el primer pagament de la inversió. Jordi Masquef ha explicat que la intenció del Govern és fraccionar la resta del cost de la compra "en dues anualitats més de 140.000 euros cadascuna".

El carrer Sant Pere, aquest dijous al vespre, amb els dos edificis veïns / Santi Coll

Ni un "pongo", ni un "mort a l'armari"

En el moment de debatre la proposta, la portaveu d'ERC i exalcaldessa Agnès Lladó ha demanat que aquesta compra acabi tenint una finalitat profitosa i no es converteixi en un altre "pongo" com ho han estat inversions anteriors com les de l'antic Bingo de l'Erato, la Casa Nouvilas o la llar d'infants Ramon Reig. També ha reclamat que les altres institucions que són membres del Patronat del Museu del Joguet de Catalunya a Figueres "facin la part que els pertoca". Alfons Martínez, nou portaveu del grup socialista, també ha demanat que la inversió sigui profitosa. L'alcalde s'ha alineat al costat de les apreciacions sobre la falta d'implicació econòmica de les administracions en el Museu, però ha assegurat que aquesta adquisició "no serà un mort a l'armari" i s'ha desmarcat d'operacions de governs anteriors.

L'acord arriba poques setmanes després de la sentida mort de Josep Maria Joan i Rosa, fundador del Museu. "Segur que estaria content de poder veure créixer l'espai per a millorar les seves instal·lacions i permetre'ns continuar somiant a tots plegats amb els seus jocs i joguets", ha declarat l'alcalde Jordi Masquef.