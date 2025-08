Emotiva "festa sorpresa" en el comiat de la històrica Joieria Ferrer de Figueres

Envoltats de família, amics, clients i companys comerciants, Enriqueta Ferrer i Josep Maria Figueras han viscut, aquests dijous 31 de juliol, una pluja d'emocions coincidint amb el tancament del seu negoci, la històrica Joieria Ferrer del carrer Ample de Figueres. Arribats al moment de la jubilació i sense relleu generacional, la parella ha abaixat definitivament les persianes d'un negoci fundat el 1914 i que, durant 111 anys, ha donat servei de rellotgeria i joieria a la comarca. L'acte celebrat a última hora de tarda ha estat una sorpresa per als protagonistes. La seva filla, la dissenyadora Agnès Figueras, ha estat la conductora d'una cerimònia que ha gaudit una actuació musical i els agraïments de molta gent, entre ells els de l'alcalde, Jordi Masquef, i el regidor de Promoció Econòmica, Manel Rodríguez, comerciant del nucli antic.

Agnès Figueras dirigint-se als seus pares en el moment del comiat / Miquel Roig

A la paret de l'establiment hi havia cartells amb un missatge entenedor relacionat amb l'activitat de l'establiment i els seus conductors: "Després de més d'un segle marcant el temps amb precisió, ha arribat el moment de parar l'agulla i deixar que el temps corri a un altre ritme. Bona jubilació!". Entre els assistents hi havia companys de trajectòria, com Miquel Roig, propietari de Calçats Roig, fundada el 1869 i que, com la Joieria Ferrer, va ser guardonada anys enrere amb el Premi Nacional de Comerç. "Ha estat un acte emotiu i entranyable", explica Miquel Roig.

L'alcalde Jordi Masquef dirigint-se al matrimoni Figueras Ferrer / Miquel Roig

La Joieria Ferrer ha rebut moltes mostres d'agraïment des de la passada primavera, quan va anunciar el tancament per jubilació oferint descomptes importants en els productes que comercialitzava. La paraula "gràcies" ha estat una altra constant en les expressions d'Enriqueta Ferrer i Josep Maria Figueras.