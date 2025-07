El pla d’asfaltatge de Figueres arriba a l’Olivar Gran i Vilatenim

L’Ajuntament de Figueres ha iniciat la segona fase del Pla Fem Figueres amb obres d’asfaltatge en més carrers de la ciutat (10.694 m2) i que s’allargaran, en diferents fases, fins a finals d’octubre –amb impàs de l’agost. Paral·lelament, també es milloraran voreres (1.160 m2), principalment en cruïlles per millorar l’accessibilitat i la seguretat.

Aquests arranjaments formen part del pla d’asfaltatge 2023, 2024 i 2025 inclòs en el Pla Fem Figueres 2025. Aquest pla té per objectiu posar al dia els plans d’asfaltatge i millora de voreres endarrerits des del 2023 amb més de 21.000 m2 d’asfaltatge i 1.000 m2 de voreres. A l’abril passat ja es va executar la primera fase, en un total de 10.900 m2 d’asfaltatge. En aquesta segona fase, s’asfaltaran diferents carrers de zones del centre, de l’Eixample, de l’Olivar Gran i de Vilatenim, entre altres. Del 28 de juliol a l’1 d’agost es duran a terme tasques de fresat i asfaltatge als carrers del poeta Apel·les Mestres i poeta Joan Salvat (al barri de l’Olivar Gran) i Mossèn Miquel Ayats (a l’antic nucli de Vilatenim).

Parèntesi a l’agost

Els treballs es reprendran al setembre amb la previsió que estiguin acabats a finals d’octubre als carrers Juli Garreta i de les Hortes (Eixample), Ample, Sant Rafael, Sant Simó, Santa Llúcia, Santa Margarida, Sol d’Isern, Sant Josep Sol d’Isern, La Marca, Cabanes, Colom, plaça de l’Estació, Passeig del Cementiri i Sitja.

D’altra banda, també a partir d’aquesta setmana, i fins a finals d’octubre, es portaran a terme tasques de millora, reparació, ampliació i renovació del paviment en 9 trams de voreres i vorades de la ciutat. Aquestes actuacions s’efectuaran en diferents punts, principalment en cruïlles per millorar l’accessibilitat i la seguretat. Es faran actuacions en carrers sencers i en punts malmesos.

La primera actuació serà a una part del carrer del Far (juliol) i prosseguirà a l’avinguda Salvador Dalí amb C/ González de Soto, C/ González de Soto amb C/ Verge Maria i C/ Víctor Català amb C/ Pujades (agost), i C/ del Pi amb avinguda de Roses i C/ de la Marca de l’Ham, i plaça de l’Escorxador, C/ Sant Llàtzer, C/ Méndez Núñez, C/ Pompeu Fabra i Calçada dels Monjos (setembre).

En conjunt, el Pla Fem Figueres té per objectiu posar al dia els plans d’asfaltatge i millora de voreres endarrerits des del 2023 amb més de 21.000 m2 d’asfaltatge i 1.000 m2 de renovació de voreres. n