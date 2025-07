Jordi Masquef aspira a "culminar projectes" sent alcalde de Figueres fins a l'any 2031

L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, aspira a repetir com alcaldable de Junts a les pròximes eleccions municipals. El batlle indica a l'ACN que per "acabar de culminar determinats projectes, fa falta més que un mandat". I utilitza una metàfora per il·lustrar-ho: "L'Ajuntament és un gran transatlàntic, nosaltres hem virat el seu rumb, ara estem agafant velocitat de creuer i, per acabar d'arribar a port, és necessari aquest marge addicional". Pel que fa al balanç dels dos anys de legislatura, Masquef creu que han estat "positius" perquè han desencallat "temes que venien a ser mals endèmics". Per exemple, el contracte d'escombraries –"Estava caducat des del 2016"– o la reforma del Casino Menestral –"Feia 20 anys que estava parada"–.

Jordi Masquef (Figueres, 1980) és regidor de l'Ajuntament de Figueres des del 2012, primer pel grup municipal de CiU, posteriorment pel PDECat i ara per Junts. El novembre del 2018 es va convertir en alcalde, després que l'aleshores batllessa, Marta Felip, deixés la batuta per assumir el càrrec de secretària de la conselleria d'Empresa i Coneixement. A les següents eleccions, el maig del 2019, Masquef va perdre-les, i Agnès Lladó (ERC) va accedir a l'alcaldia. Quatre anys després, es va girar la truita: el de Junts va obtenir la majoria absoluta.

Preguntat sobre si té la intenció de tornar a ser l'alcaldable de Figueres per Junts, Masquef es mostra disposat. "En principi sí, aquesta és la intenció, però és veritat que tot és tan fugisser, que les coses poden canviar d'un dia per l'altre". Tot i això, assegura que té "la mateixa il·lusió que el primer dia" i considera que "per acabar de culminar determinats projectes fa falta més que l'horitzó temporal d'un mandat".

L'alcalde admet que a la població li pot semblar que quatre anys són molts, però els tempos administratius moltes vegades "s'allarguen o s'eternitzen". Per això, entén que seria necessari un altre mandat i posa una metàfora marinera per il·lustrar-ho. "Això és un gran transatlàntic, nosaltres hem virat el rumb, estem agafant velocitat de creuer i, per tant, per acabar d'arribar a port és necessari aquest marge addicional".

Balanç "positiu"

Després dels dos primers anys de mandat, Masquef en fa un balanç "positiu" perquè creu que han aconseguit "trencar dinàmiques" i "desencallar temes que ja venien a ser mals endèmics a la ciutat". Per exemple, amb el Casino Menestral Figuerenc que, "després de 20 anys parat, ara ja hi haurà obres".

A principis d'any, després de mesos de negociacions, l'Ajuntament i l'entitat van arribar a un acord per finalitzar la rehabilitació de la seva seu, de caire modernista, situada al carrer Ample. Es va establir que l'edifici passaria a mans del consistori, però que aquest cediria de manera gratuïta la gestió d'activitats al Casino Menestral durant 50 anys. Les previsions són començar les obres a principis del 2026.

Així mateix, l'alcalde treu pit d'haver posat fil a l'agulla a la redacció del nou contracte d'escombraries, perquè l'actual, "està caducat des del 2016". A més, també han posat "les bases del tercer pavelló i de la nova escola", i han impulsat la reforma els jardins de l'antiga presó per retirar els vells murs de seguretat i obrir l'espai a la ciutat.

Pel que fa a la neteja, l'alcalde indica que "un dels grans talons d'Aquil·les era aturar la degradació de l'espai públic" i, per això, "pràcticament doblaran" el nombre d'efectius de la brigada municipal.

"D'aquí a dos anys es veurà si és escaient que continuï jo o no, això dependrà del que diguin els figuerencs", conclou.