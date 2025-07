Enxampats a Figueres amb una granota de treball carregada d'eines robades per valor de 5.000 euros

Els Mossos d’Esquadra han detingut dos homes a Figueres a qui van sorprendre amb una granota de treball carregada amb eines robades valorades en 5.000 euros. Els detinguts, de 24 i 29 anys i amb antecedents policials, estan acusats de ser els presumptes autors d’un robatori a l’interior d’un vehicle a la mateixa ciutat.

Un dels arrestats tenia, a més, una ordre de detenció pendent per dos robatoris violents comesos el passat 6 de juliol al pàrquing d’una discoteca de Calella de Palafrugell.

Els fets van tenir lloc cap a dos quarts de set del matí del 25 de juliol, quan una patrulla de seguretat ciutadana va localitzar dos individus que transportaven un embalum gràcies a l’avís d’un ciutadà. Un dels homes va ser detingut al moment, ja que tenia vigent una ordre de detenció emesa per la Unitat d’Investigació de la Bisbal d’Empordà. Se l’acusa de participar en dos robatoris amb violència i intimidació juntament amb dos homes més a Calella de Palafrugell.

Durant la recerca del segon sospitós, els agents el van trobar a pocs carrers de distància i van localitzar amagat en una zona enjardinada l’embalum, que resultà ser una granota de treball plena d’eines.

La granota i les eines robades a Figueres. / Mossos d'Esquadra

Poc després, van trobar una furgoneta estacionada a la via pública amb el vidre de la porta del copilot trencat. El propietari va denunciar el robatori d’eines per valor d’uns 5.000 euros, entre les quals hi havia nou trepants, dues serres, una radial, deu bateries i un carregador.

Amb aquestes evidències i un cop recuperat el material sostret, els Mossos van detenir els dos homes com a presumptes autors d’un delicte de robatori a l’interior de vehicle, informa el cos policial.

Detinguts per robar a Darnius

En una altra actuació, els Mossos d’Esquadra han detingut dos homes com a presumptes autors d’un robatori a l’interior d’un vehicle estacionat al pantà de Darnius.

Els fets van tenir lloc el 22 de juliol, quan la víctima va descobrir que li havien trencat el vidre del costat del conductor i li havien sostret un telèfon mòbil, una tauleta i diners en efectiu. Arran de la investigació, els agents van identificar els autors: dos homes de 30 i 37 anys, amb antecedents. Les detencions es van fer a Figueres, el vespre del 28 i el matí del 29 de juliol.