Figueres millora la seva web turística per "descobrir la ciutat en un format més modern, interactiu, atractiu i accessible"

Figueres disposa d’una renovada pàgina web sobre l’activitat turística i cultural a la ciutat. VisitFigueres.cat s’ha actualitzat amb l’ampliació d’informació, propostes i dades i esdeveniments d’interès per "descobrir la ciutat en un format més modern, interactiu, atractiu i accessible", segons expliquen des del consistori. El web es pot consultar en català, castellà, anglès i francès. La Casa Natal Salvador Dalí, oberta ara fa dos anys, hi té especial protagonisme i encapçala la portada amb l’objectiu de seguir donant-la a conèixer. Està previst que el web incorpori un apartat amb el nou marxandatge de la ciutat que es podrà adquirir a les oficines de turisme.

El nou portal –amb el suport dels fons Next Generation EU- compta amb diferents apartats com el “Què fer?”, “Què visitar?” i “Planifica”. En aquest sentit, s’ha vinculat l’agenda del web de l’Ajuntament de Figueres a VisitFigueres.cat on es bolca les activitats d’àmbit turístic, així com aquelles organitzades per la mateixa oficina de turisme. També es detalla subapartats com “Els imprescindibles” (Casa Natal Salvador Dalí, Teatre-Museu Dalí, Castell de Sant Ferran, Els Mercats, Centre històric i comercial i la Rambla), “Figueres de Dalí”, “La ciutat”, “Museus”, “Patrimoni” i “Descobreix l’Empordà”, entre altres.

Les visites guiades en l’àmbit turístic i enogastronòmic –es poden comprar les entrades digitalment al web-, els allotjaments, la gastronomia i el turisme de congressos també hi tenen espai. A més, s’han inclòs mapes interactius on es poden trobar els aparcaments repartits per la ciutat per a vehicles –gratuïts i de pagament-, punts de càrrega de vehicles i els aparcaments segurs per a bicicletes. Una de les altres novetats és el mapa interactiu “Tourist Friendly Shops”, on les botigues adherides a aquesta iniciativa ofereixen atenció turística bàsica als visitants que entrin a demanar informació i resoldre petits dubtes.

"Visit Figueres", a més del web, també publica contingut d’interès turístic a través de les xarxes socials Instagram (prop de 8.400 seguidors), X (4.400) i Facebook (6.700).

Es recupera l’Oficina de Turisme davant el Teatre-Museu Dalí

Figueres ha recuperat, aquest juliol, el punt d’informació turística davant del Teatre-Museu Dalí durant la temporada d’estiu per guanyar visibilitat i proximitat amb els visitants. Aquest espai de la plaça Gala-Salvador Dalí ja havia estat operatiu fa una dècada i els últims anys, el punt d’informació turística addicional d’estiu estava ubicat a la seu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), a la plaça de l’Església.

Figueres disposa de dos punts d’informació turística oberts durant tot l’any: a la plaça de l’Escorxador i a l’estació de l’AVE Figueres-Vilafant. Els horaris d’estiu de les tres Oficines de Turisme de Figueres són els següents: Plaça Gala-Salvador Dalí: dilluns a dissabte (9.30 a 19 hores) i diumenge (10 a 15 hores); Plaça de l’Escorxador: dilluns a dissabte (9 a 20 h) i diumenge (10 a 15 h); i l’Estació de l’AVE: dilluns a divendres (9 a 19 h), dissabte (9 a 17 h) i diumenge (10 a 15 h).

Més de 700.000 visitants físics anuals i reconeixement a Madrid

En els darrers anys, es calcula que Figueres rep més de 700.000 visitants anuals. El 2024, l’Oficina de Turisme va registrar 30.695 visitants. I, el Teatre-Museu Dalí va tenir l’assistència de 760.794 visitants, el Castell de Sant Ferran 42.885 i el Museu del Joguet de Catalunya 34.868. A més, la Casa Natal Salvador Dalí, inaugurada el 2023, va rebre 33.183 visitants l’any passat.

El gener passat, Figueres va ser reconeguda, al Congrés dels Diputats de Madrid, en la primera edició dels Premis Competur com a millor exemple de Turisme Cultural. Els organitzadors van premiar Figueres perquè "és una localitat referent en matèria de turisme cultural, amb una oferta variada i que ha sabut atraure públic nacional i internacional posant valor la cultura local i el seu patrimoni". Competur és una aliança pel turisme competitiu de l’Estat formada, entre altres, per les associacions Hostaleria d’Espanya (CEHE) i la Confederació Espanyola d’Hotels i Allotjaments Turístics (CEHAT).