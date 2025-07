Defensem el tren de l'Empordà i PTP: "El trasllat de l'estació de Figueres és una obra faraònica i un atemptat contra el transport públic"

L’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) i la Plataforma Defensem el tren de l’Empordà s'oposen a la nova variant ferroviària de Figueres que planteja el protocol que ha signat aquest dilluns entre el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, Adif, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Figueres. Les dues entitats han llançat un comunicat on conclouen que "traslladar l'actual estació al costat de l'estació de la línia d’Alta Velocitat l'allunya del centre i li farà perdre usuaris, repetint l’error garrafal de Salou". I afegeixen que "el Ministeri, la Generalitat i l’ajuntament pacten gastar centenars de milions en una obra que no millorarà en res el servei cap als usuaris del transport públic, sinó que l’empitjorarà".

En el comunicat també diuen que des que la idea es va posar sobre la taula als anys 2000 "hem denunciat que traslladar la cèntrica estació de Figueres a Vilafant, als afores de l’àrea urbana, comportarà un greu perjudici per a la mobilitat en transport públic tant a Figueres com al conjunt de l’Alt Empordà. També denuncien que el temps de viatge en tren s'allargaria per a tots els pobles de la línia al nord de Figueres (Vilajuïga, Llançà, Colera, Portbou i Cervera de la Marenda). "Els trens que sortissin de l'estació de Vilafant haurien de recórrer la nova variant nord fins a tornar enllaçar amb la línia de Portbou. Això són 6 km més que l'actual recorregut i una part d'aquests en pendent i per un túnel", asseguren.

El cas de Salou i Vic

Les entitats comparen el cas de Figueres amb el de Salou on es va eliminar l’estació del centre del municipi. Segons les plataformes "El resultat, advertit reiteradament per la PTP, ha estat la pèrdua de 300.000 usuaris, que no s’ha compensat a les estacions adjacents.

També opinen que el protocol signat avui es basa en un Estudi Informatiu del 2007, "on no es van estudiar les alternatives, des de la PTP i Defensem el tren de l’Empordà proposem integrar la línia a la ciutat amb una solució com la que es va adoptar a Vic, on la línia del tren es va rebaixar uns metres per permetre que els carrers travessers puguin tenir continuïtat a banda i banda de la via, creant també noves passarel·les per a vianants i fins i tot aparcaments per a l’enllaç cotxe privat - tren".

I per acabar conclouen que "la contribució de les administracions a la lluita contra la crisi ambiental, sigui atemptar contra el transport públic i provocar un augment de la mobilitat motoritzada, és senzillament grotesc i incomprensible".