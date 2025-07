Pere Casellas tira la tovallola en la seva aspiració de ser alcalde de Figueres

El portaveu del Grup Municipal Socialista a Figueres, Pere Casellas, deixa de ser la cara visible del PSC a la capital de l'Alt Empordà. Després de molts anys liderant el socialisme figuerenc i formar part de diferents governs, Casellas tira la tovallola en la seva aspiració de ser alcalde de la ciutat. Mesos després de les últimes eleccions, en una entrevista a l'EMPORDÀ, Casellas ja admetia que el camí cap a l'alcaldia se li havia complicat molt: "Ja he dit que m’hauria agradat ser l’alcalde, però els figuerencs no ho volen i tornar-ho a preguntar per quarta vegada potser...". Ara, a la meitat del mandat, ha arribat la confirmació pública amb l'anunci que Casellas deixa el càrrec de portaveu a Alfons Martínez Puig.

La confirmació

En una conversa al youtube d'Orgull de Figueres, Casellas ha confirmat que no es tornarà a presentar l’any 2027 i que renunciarà aviat al càrrec de portaveu a l’Ajuntament. En un comunicat, el PSC explica que fa uns dies ho va comunicar a la mateixa agrupació. El substituirà com a portaveu el regidor Alfons Martínez Puig, tot i que Pere Casellas continuarà com a regidor i seguirà amb l’activitat política durant aquest mandat.

El comunicat destaca que l’aposta de Casellas per Figueres "ha anat més enllà de la política i la seva dedicació ha estat absoluta durant tots aquests anys; combinant l’acció política amb la seva vessant professional". Per això, "volem transmetre agraïment i posar en valor el seu compromís humà i polític, la seva capacitat de treball i la defensa dels valors democràtics i progressistes", afegeixen.