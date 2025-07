El PP perd la seva única representant al ple de Figueres enviant-la al grup de no adscrits

El conflicte entre la direcció del Partit Popular a Girona i Àngela Domènech, la seva única regidora a l'Ajuntament de Figueres, viurà un nou capítol el pròxim dijous quan el ple es doni per assabentat del seu pas al grup de no adscrits i deixi de representar la formació política. Aquest és el resultat de l'expulsió temporal per cinc anys i mig que va decretar el Comitè Nacional de Drets i Garanties Estatutàries del PP arran del litigi que manté Domènech amb el cap provincial Jaume Veray i la seva junta des de les passades eleccions municipals. La regidora ha denunciat reiteradament la "falta de transparència" en la gestió gironina.

Un cop la secretaria de l'Ajuntament de Figueres han rebut tota la documentació dels tràmits portats a terme pel partit i per la seva regidora, ha acordat fer saber al ple que aquesta passava a tenir la consideració de no adscrita amb "els mateixos drets i deures individuals que la resta de regidors de la corporació i que ostentava fins al moment".

Des del PP s’indica que “no disposava de cap altra opció, atès que el 8 d’abril de 2025 el nostre Comitè Nacional de Drets i Garanties Estatutàries la va suspendre de militància per un període de cinc anys i mig i la va inhabilitar per a representar el partit a qualsevol nivell, tant orgànic com institucional, també durant cinc anys i mig”. El partit afegeix que "davant aquesta impossibilitat legal de continuar representant el PP, l’Ajuntament de Figueres estava obligat a formalitzar el pas de Domènech al grup no adscrit mitjançant un acord en ple municipal, una situació prevista per a la sessió del 31 de juliol". Per aquest motiu, des del PP "s’atribueix la decisió de Domènech de passar anticipadament al grup no adscrit a una actitud basada en el 'dret a rebequeria'".

Mesures cautelars desateses

La regidora no s'ha estat de braços plegats durant aquests dos primers anys de mandat, però no ha aconseguit trobar l'encaix entre les seves queixes contra la direcció provincial i els gestors estatals. Un cop coneguda la seva suspensió temporal, va demanar mesures cautelars per a impedir-la al jutjat de primera instància número 56 de Barcelona sense èxit, tot i que manté que "el procediment judicial contra la direcció provincial continua oberta". Des del PP, per contra, afirmen que, "una vegada suspesa i inhabilitada, ja no hi ha cap procediment intern pendent des de la resolució del Comitè, i que la denúncia interposada per Domènech contra diversos representants del partit a Girona va ser inadmesa a tràmit i arxivada el 18 d’octubre de 2023, només dos dies després de la seva presentació".

Domènech lamenta que "després de vint-i-un anys de militància i d'haver treballat a fons per al projecte, el PP m'ho pagui així. Perd un dels únics set regidors que té a la demarcació de Girona i, el que és pitjor, el partit presumeix d'una transparència que en aquest cas oculta. Només vull recordar que un d'aqests regidors, l'exsecretari general gironí lAlberto Mas, està pendent de judici per estafa". La regidora recorda que "tinc el suport de la major part de la militància i els simpatitzants de Figueres, com s'ha pogut comprovar en reiterades ocasions". La seva candidatura va recuperar la representativitat a l'Ajuntament, el maig de 2023, després d'un mandat d'absència en el plenari.