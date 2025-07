El ministre d'Indústria beneeix el pla d'expansió de la Rieju de Figueres amb una inversió de 30 milions d'euros

El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu ha explicitat el seu suport a l'empresa Rieju amb una extensa visita, aquest divendres al matí, a la factoria de Figueres de la històrica marca motociclista fundada el 1934. Durant la seva estada, Hereu ha expressat la seva satisfacció pels plans d'expansió de la factoria empordanesa, de capital cent per cent local i líder en diversos sectors del mercat dels ciclomotors i les motocicletes. Rieju ha explicat al ministre els seus plans d'expansió, plenament vinculats a l'electrificació de la mobilitat sobre dues rodes, amb la construcció d'una nova factoria unificada en el polígon de Vilamalla, on actualment ja té espais logístics. La fàbrica ocuparà uns 10.000 m². En conjunt, Rieju preveu invertir uns 30 milions d'euros en la seva modernització. L'Estat afavorirà aquest pas endavant amb l'aportació d'un crèdit de 12,7 milions d'euros procedents de la tercera convocatòria del PERTE VEC. En l'actualitat, la firma figuerenca produeix 20.000 vehicles a l'any, amb un fort volum d'exportació a nombrosos països del món i té una plantilla d'uns cent trenta treballadors.

L'objectiu d'aquesta línia del PERTE VEC atorgada pel ministeri d'Indústria és enfortir la capacitat productiva, tecnològica i logística de les empreses que componen la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat a Espanya, incloent-hi fabricants de components, sistemes auxiliars i solucions d'infraestructura.

Un moment de la visita ministerial a les instal·lacions de Rieju. / Santi Coll

Durant la seva visita, Jordi Hereu s'ha mostrat entusiasmat amb el descobriment dels diferents models que fabrica en l'actualitat Rieju. L'entrada a la factoria de Figueres li ha permès veure, en primer lloc, la cadena de muntatge dels vehicles elèctrics que l'empresa fabrica per a Correos. Després ha anat coneixent tota la cadena de muntatge de la fàbrica, acompanyat pel CEO de la companyia, Jordi Riera; l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef; el sotsdelegat del Govern, Pere Perramon i el president de la Comissió de la Transformació de la ciutat i exalcalde, Joan Armangué. El ministre ha tingut ocasió de conèixer, també, les motos de competició de Rieju, entre elles la que va fer campiona del món d'Enduro a Mireia Badia i algunes motos històriques de la marca.

Hereu conversant amb tècnics de la factoria de Figueres i els seus acompanyants. / Santi Coll

Un exemple a seguir

Un cop conegudes de primera mà les actuals instal·lacions de l'empresa, el ministre Hereu ha declarat que "Rieju exemplifica molt bé tot el que ens està passant, després de dècades de desindustrialització a Europa, Espanya i Catalunya. A la memòria històrica ens ha quedat que en teníem moltes de fàbriques de motocicletes com aquesta, i és evident de moltes van desaparèixer. Per a mi, veure avui Rieju, aquí, a Figueres, és el millor exemple de l'objectiu que perseguim tots plegats, com és reindustrialitzar el país i amplificar la nostra capacitat productiva. Rieju és un dels grans exemples que tenim.

Comprar la producció de casa

El màxim responsable de l'empresa motociclista ha aprofitat la presència del ministre d'Indústria per a demanar-li que les administracions públiques també tinguin en compte els vehicles de dues rodes fabricats a Catalunya i a l'Estat, posant com a exemple que Rieju forneix models a la policia francesa o a l'exèrcit alemany. Jordi Hereu ha captat ràpidament el missatge i s'ha compromès a traslladar-lo a qui pertoqui.

Un símbol de Figueres

L'alcalde Jordi Masquef, per la seva part, considera que "Rieju és una empresa referent en l'àmbit estatal i europeu. Les seves xifres d'exportació són superlatives. És un emblema que indestriablement està unit a la ciutat de Figueres. Celebrem que hagi obtingut el suport del Ministeri d'Indústria amb aquest PERTE, Entenem els seus plans d'expansió per a obrir nous mercats, perquè són una gran notícia. Des de l'Ajuntament de Figueres treballem per a la reindustrialització de la ciutat, juntament amb incentius fiscals, per seduir les empreses que vinguin a establir-se aquí. Rieju és un gran exemple, l'empresa i Figueres són les dues cares d'una mateixa moneda". Des de l'arribada a l'alcaldia, Masquef ha treballat per a evitar que el trasllat de Rieju sigui del cent per cent de la seva operativa amb l'objectiu que l'empresa mantingui la seva seu central a Figueres.

Motocicletes de la marca Rieju a punt de comercialitzar. / Santi Coll

Jordi Riera explica que, a hores d'ara "Rieju fabrica vint mil motos a l'any, som líders en el mercat europeu de petita cilindrada i exportem el 85 % de la nostra producció. A poc a poc anem ampliant la nostra gamma amb cilindrades més grans. La compra del segment enduro de Gas Gas ens ha permès fer un salt tecnològic endavant i ara ja fabriquem motos de 500 i 600 cc, i en vindran més". Riera destaca que l'ajut del Ministeri ha estat molt benvingut, "ens permetrà construir les noves instal·lacions pensades sobretot en la tecnologia per al vehicle elèctric". Sobre la continuïtat del caràcter figuerenc de l'empresa i el manteniment de la seva seu a la ciutat que la va veure néixer, el CEO de Rieju diu: "En principi sí, veurem com avança tot. Ara caldrà gestionar els permisos per a la nova construcció en els terrenys que ja vam adquirir el 2007. El primer pas serà traslladar la part productiva i de magatzems per a unificar-ho tot en un sol espai, més gran i, logísticament, amb més sentit".

Abans de la visita a la fàbrica, el ministre Hereu ha signat en el Llibre d'Honor de l'Ajuntament de Figueres i s'ha reunit amb una vintena de representants del món empresarial a l'auditori del convent dels Caputxins, amb els quals ha debatut les inquietuds de diversos sectors.