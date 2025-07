Figueres retira 16 vehicles abadonats i omple dos camions de deixalles en una actuació als barris del Culubret i Sant Joan

L’Ajuntament de Figueres, en col·laboració amb l’empresa municipal Fisersa, ha dut a terme un dispositiu de neteja i retirada d’andròmines i vehicles abandonats a la via pública als barris del Culubret i Sant Joan.

Com a resultat de l’actuació, s’han omplert dos camions amb deixalles voluminoses abandonades a la via pública, i s’han retirat un total de 13 motocicletes i 3 quads que es trobaven en estat d’abandonament. Els vehicles han estat traslladats al dipòsit municipal, mentre que als propietaris se’ls ha imposat la corresponent sanció per manca de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV).

Cal recordar que el passat abril, un dispostiu de neteja intensa va acabar amb més de 170 tones retirades al barri del Culubret.