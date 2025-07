Figueres estalviarà un 61% d’energia en l’enllumenat del Rovell de l’Ou

Aquests darrers anys, l’empresa supramunicipal Fisersa ha dut a terme diverses obres de millora de l’enllumenat públic en carrers i places de la ciutat de Figueres. En tots els casos, s’ha tractat d’una renovació dels sistemes existents amb l’adequació a les noves normatives tècniques i, també, amb una finalitat evident d’estalvi energètic. Des d’aquesta passada primavera, l’empresa de serveis està executant un dels plans més ambiciosos dels darrers temps i que afecta de ple ee centre històric de Figueres en la zona coneguda popularment com el Rovell de l’Ou.

"L’enllumenat públic del centre històric al municipi de Figueres és una instal·lació existent que ha quedat obsoleta i que presenta deficiències estructurals i de seguretat elèctrica", així de clar i contundent comença el projecte tècnic que va redactar l’enginyer Josep Bofill per a afrontar aquest pla de renovació que està englobat en la línia de subvencions del Ministeri d’Indústria i Turisme sobre destins turístics sostenibles finançats amb Fons Next Generation. L’Ajuntament de Figueres va presentar candidatura a la Convocatòria Extraordinària dels 2022 dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destí i va obtenir el finançament concret per destinar a aquest projecte.

Aquest és un sol projecte executiu que inclou dues actuacions diferenciades per ajustar-les a les partides pressupostàries dels fons europeus. La subvenció Next Generation té un valor de 346.880,41 euros i l’actuació a càrrec de l’Ajuntament és de 97.504,59.

Les obres tenen un termini d’acabament de sis mesos i han inclòs la contractació d’una empresa externa per l’execució de l’obra civil necessària per a obrir les rases i altres treballs a la via pública. S’ha donat al cas que la licitació es va resoldre amb retard i això ha comportat que alguns d’aquests treballs s’hagin produït directament durant la temporada turística, tal com va passar a principi de juliol a la vorera d’accés principal a la Casa Natal dels Dalí.

Un estalvi rellevant

L’abast del projecte suposa la renovació de l’enllumenat de tot l’àmbit del centre històric de Figueres. La solució que ofereix el projecte de l’enginyer Josep Bofill és la substitució dels punts de llum amb tecnologia obsoleta (halogenurs metàl·lics) per punts de llum amb tecnologia LED. Els mòduls incorporaran el sistema DIM-BAR per la regulació dels punts de llum i així aconseguir un millor estalvi d’energia.

Aquest estalvi està quantificat en un rellevant 61% respecte de la despesa energètica que fins ara tenien els diferents sistemes d’il·luminació dels carrers del Rovell de l’Ou. Aquest estalvi és d’aproximadament 62.000 kWh. “Això, amb el mix elèctric convencional a Espanya són unes 12,4 tones de CO₂”, segons Lluís Martínez, gerent de Fisersa. Traduït en diners seria d’uns 6.000 euros mensuals.

Més de dos-cents fanals

En conjunt, el projecte permet renovar més de dos-cents fanals de la via pública, amb diverses modalitats de punts de llum que s’han unificat en uns pocs models concrets, entre els quals hi ha l’Àgora i l’Atena. En casos de façanes protegides o d’especial rellevància arquitectònica, com seria el cas de l’edifici del Casino Menestral, s’ha optat per la col·locació dels fanals Àgora, que ja estan instal·lats. També hi ha una actuació especial amb l’enllumenat dels edificis del Teatre-Museu Dalí.

El model Atenea amb perfil històric Entre les novetats de l’enllumenat públic que els veïns i vianants podran apreciar en el centre històric de Figueres hi ha l’aparició d’un fanal de paret que ha estat batejat amb el nom d’Atenea. Com ja va passar amb la reforma de la Rambla i la recuperació dels bancs de fusta que recordaven els antics de l’etapa de Ricard Giralt, els fanals Atenea també són una interpretació amb aires retro de campana transparent. Els podreu trobar a l’epicentre del Rovell de l’Ou, al carrer Joan Maragall, per exemple.

En els carrers i les places del centre històric hi han arribat a haver més de vint-i-cinc models de fanals i làmpades diferents, fruit de les renovacions urbanístiques i millores que s’han anat fent en el transcurs de les darreres dècades. En els carrers i les places amples (Ajuntament, Peralada, Girona, Dalí) s’hi està instal·lant el model de projector Àgora, fàcilment identificable per la seva forma arrodonida.

Un dels fanals antics del carrer Joan Maragall amb l'escut de Figueres / Santi Coll / —

Segons el projecte tècnic, "es busca una il·luminació homogènia i adequada per a la zona cèntrica i comercial objecte del projecte. En aquest cas, les especificacions a requerir en els estudis lumínics són de nivells mínims de 30 lux, homogeneïtat del 40% i amb temperatura de color de les lluminàries de 2700K".