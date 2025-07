Ensurt per un foc a la cuina d'un bar de la plaça de Gra de Figueres

Els Bombers de la Generalitat han rebut un avís aquest dimecres a les 16:21 hores per un incendi localitzat a la campana extractora de la cuina d’un bar situat a la plaça del Gra de Figueres.

A l’arribada dels serveis d’emergència, el foc ja havia estat sufocat amb un extintor. Els Bombers han procedit a revisar la campana extractora, desconnectar-la de la llum, i tancar la bombona de butà. També han efectuat controls de temperatura i de presència de monòxid de carboni, amb resultats negatius.

A banda de la inspecció detallada del local afectat, l’actuació ha inclòs la revisió de l’escala comunitària i dels habitatges propers, per tal d’assegurar que no hi hagués cap afectació. Així mateix, s’ha revisat un hostal adjacent per descartar qualsevol risc.

Segons han informat els serveis d’emergència, no consten ferits, només una persona atesa in situ. En total, s’hi han mobilitzat cinc dotacions dels Bombers, que han completat la ventilació de l’edifici i han assegurat la zona.