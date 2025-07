Detenen un lladre poca estona després que entrés a robar de matinada en una botiga del centre de Figueres

Els Mossos d'Esquadra han detingut un lladre poca estona després que entrés a robar de matinada en una botiga del centre de Figueres. El robatori va tenir lloc aquest dimarts cap a les dues de la nit. El lladre, que va actuar amb altres còmplices, va rebentar el vidre de la porta de l'establiment, va obrir les caixes registradores i es van endur tot de productes (com ventiladors, aparells de massatge, bosses de platja o llits de mascotes). Després de rebre l'avís, els mossos el van enxampar amb part del botí dins una bossa de supermercat. Té 36 anys i acumula antecedents.

Segons informen els mossos, el robatori a la botiga de Figueres va tenir lloc aquest dimarts pels voltants de les dues de la matinada. A aquella hora, els mossos van rebre l'avís i van anar fins a l'establiment, que es troba al barri vell de la ciutat.

La botiga tenia el vidre de la porta trencat, les caixes registradores estaven obertes i a l'interior hi havia tot de productes llançats per terra. Els lladres s'havien endut tot de productes com ara ventiladors, aparells de massatge, bosses de platja, fundes de mòbil i llits de mascotes.

Els agents van començar a fer recerca per la zona i al cap de poc van poder atrapar un dels lladres. És un home de 36 anys, que acumula antecedents, i que portava part del botí al damunt. En concret, tres llits de mascotes dins una bossa amb el logotip de la botiga on havien entrat a robar. Se'l va arrestar per un robatori amb violència i aquest matí ha passat a disposició judicial.