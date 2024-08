L'equip de govern de Figueres preveu tancar un acord abans d'acabar l'any per acabar les obres del Casino. La proposta implica cedir la propietat a l'Ajuntament a canvi de l'usdefruit durant el màxim que permet la llei, 99 anys. L'alcalde, Jordi Masquef, diu que son optimistes i que, tot i que l'assemblea de socis és "sobirana", confia en la "generositat" de les parts per desencallar-ho. Els treballs estan valorats en més de 4 milions i la previsió és fer-los en dues fases. L'alcalde diu que tenen el compromís de la Diputació per invertir-hi i espera que la resta d'administracions s'hi impliquin. En aquesta línia, treballen per declarar l'edifici Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) i el Casino, entitat d'utilitat pública.

Les obres d'aquest emblemàtic edifici, construït l'any 1904 i catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), van començar l'any 2004; però "l'exili" de l'entitat a la seu de Poeta Marquina va començar uns anys abans. Els treballs, després de múltiples arrencades i entrebancs, es van aturar definitivament l'any 2010. Els anteriors governs van intentar trobar una solució per poder acabar les obres però van fracassar.

L'any 2015 l'entitat va aprovar la proposta que va fer l'anterior equip de govern liderat per Marta Felip de crear una fundació patrimonial a través de la qual se cedia la propietat al consistori perquè les administracions poguessin aportar els diners per culminar el projecte. L'acord, però, va ser impugnat per alguns socis, tot i que, finalment, el jutjat va ho va desestimar.

Ara, l'equip de govern liderat per Jordi Masquef espera desencallar-les definitivament. Fa més d'un any que mantenen reunions -darrerament, pràcticament setmanals- per intentar tancar un acord que se sotmeti a votació dels socis de l'entitat i permeti reprendre els treballs.

La solució, que ja va avançar fa mesos l'ACN, passa perquè l'entitat cedeixi la propietat de l'edifici a l'Ajuntament i aquest, per la seva banda, li atorgui l'usdefruit de l'espai durant 99 anys. Això, juntament amb la declaració d'entitat d'utilitat pública, obriria la porta a poder continuar invertint diners públics a l'edifici. Masquef preveu que l'acord es pugui tancar abans que acabi l'any. "Potser, fins i tot, entre els mesos de setembre o octubre", apunta l'alcalde. "Som optimistes", afegeix.

Reobrir l'escola de música

L'Ajuntament calcula que els treballs que falten estarien valorats en més de 4 milions d'euros. D'aquests, al pressupost d'aquest any, es va fer una reserva de 600.000 euros. D'altra banda, Masquef diu que la Diputació s'ha compromès a fer-hi una aportació. Per aconseguir la resta del finançament que falta, l'equip de govern preveu diverses fórmules. Per una banda, que els treballs es facin en dues fases. La primera -i més abundant- hauria de permetre reobrir-hi l'escola de música. La segona se centraria en "enllestir els detalls".

Per altra banda, l'Ajuntament treballa amb la voluntat que es pugui declarar l'edifici Bé Cultural d'Interès Nacional. "Això obriria la via a inversions més copioses per part d'altres administracions perquè Figueres no pot assumir-ho sola. Cal corresponsabilitat", afirma Masquef.

"La nostra obligació és plasmar en un paper un acord que sigui ben vist per totes les parts i els socis han d'entendre que la ciutat fa un exercici de generositat", conclou.