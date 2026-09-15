¿Relació amorosa?
Ester Expósito, enxampada veient Mbappé al Bernabéu
L'actriu anima el davanter francès des de la llotja, avivant els rumors sobre el seu possible festeig amb el jugador
Clara Dalmau Merencio
El Real Madrid s'ha enfrontat aquest diumenge, a l'estadi del Santiago Bernabéu, a l'Atlètic de Madrid. Un derbi d'aquesta magnitud sol generar expectació, per la qual cosa no és estrany veure a les grades cares conegudes.
Entre elles, la més destacada ha estat l'aparició de l'actriu espanyola Ester Expósito. I és que ja fa unes setmanes que han sorgit rumors al voltant d'una possible relació entre ella i el davanter francès Kylian Mbappé.
Trobades prèvies
A finals de febrer, tots dos van ser vistos al 'rooftop' de l'hotel Pullman de Madrid. Poc després, també van compartir el seu temps lliure a la ciutat de París (França), a 'Le Royal Monceau', un allotjament de luxe a prop dels Camps Elisis.
Malgrat els intents discrets de la parella de no cridar l'atenció, la seva relació ja ha sortit a la llum. Amb la visita d'Expósito al Bernabéu, juntament amb el seu amic, el també actor Sergio Momo, encara sonen més forts els rumors d'aquest possible festeig.
Animació des de la llotja
Mbappé no va ser titular en el derbi i va començar el partit a la banqueta; no va sortir al camp fins al minut 62. ¿El motiu? El davanter encara continua recuperant-se d'un esquinç al genoll, per la qual cosa només va jugar mitja hora.
És la primera vegada que es veu l'actriu animant públicament el francès des de les grades d'un estadi. Expósito vestia un conjunt blanc, discret tenint en compte que l'equipació del Madrid és d'aquest color, cosa que no va ser suficient per passar desapercebuda a la llotja de l'estadi.
Victòria merengue
El jugador francès no va tenir un paper decisiu en el partit, tot i que sí que va participar en la jugada que va acabar en un dels dos gols de Vinicius, que va acabar amb victòria dels merengues. El Real Madrid va guanyar per tres gols a l'Atlètic de Madrid, que va aconseguir marcar-ne dos a la porteria de Lunin.
Ester Expósito va saltar a la fama gràcies al seu paper de Carla Roscón a la sèrie espanyola de Netflix 'Élite. Des de llavors, ha protagonitzat sèries com 'Bandidos' o pel·lícules com 'Alguien tiene que morir'.
- Agenda del 14 al 20 de setembre a l'Alt Empordà
- Amazon sorprèn amb una casa prefabricada de dos pisos i fins a quatre dormitoris per menys de 16.000 euros
- La sanitat privada ja administra donanemab, el fàrmac que alenteix l’avenç de l’Alzheimer: «El benefici continua amb el pas del temps»
- Marc Giró (51 anys), sobre el seu primer sou: «Vaig estar dos mesos sense menjar. M’ho vaig gastar tot en un Louis Vuitton»
- La Generalitat restaurarà el camí més transitat cap a la Pica d’Estats: l'obra feta a més altitud de Catalunya
- Joan Roura, periodista d'internacional de TV3: 'Tot el que està passant a Gaza es tracta d’un genocidi
- Defuncions del 14 de setembre de 2026 a l'Alt Empordà
- Armes a Figueres, soldats russos a l'Escala i guions per a sèries