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La mare d'Elon Musk parla de l'assetjament escolar del seu fill a les seves memòries: «En una ocasió el van colpejar amb tanta brutalitat que va haver d'anar a l'hospital»

Elon Musk i la seva mare, Maye, a l'arribada a la gala Met de Nova York.

Elon Musk i la seva mare, Maye, a l'arribada a la gala Met de Nova York. / JUSTIN LANE

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EFE

Maye Musk, mare del multimilionari empresari tecnològic Elon Musk, revela que el seu fill gran la va preocupar des de la infància per les seves diferències i que va patir assetjament i agressions a l'escola, segons figura en un llibre de memòries del qual aquest dilluns 'The Telegraph' avança un extracte. A més, en una entrevista amb el mateix diari, afirma que va arribar a la conclusió que Elon era «un geni» quan només tenia tres anys, perquè «raonava» d'una manera inusual per a nens d'aquella edat.

Maye Musk assegura, no obstant això, que mai no es va imaginar que el seu primogènit acabaria creant empreses valorades en milers de milions de dòlars: «No... Sabia que era brillant, però hi ha nens brillants que es passen el dia en un soterrani i no en surten. Ell podria haver estat així», declara al rotatiu. A 'Timeless: The Art of Reinvention and Resilience at Any Age', que es publica aquest dimarts, la model i nutricionista explica que Elon era molt diferent dels seus germans Tosca i Kimbal, que feien amics ràpidament mentre que ell gairebé no en tenia cap, i des dels sis anys «estava enganxat als llibres o als videojocs». «D'adolescent, Elon va patir assetjament per part dels seus companys d'escola. En una ocasió el van colpejar amb tanta brutalitat que va haver d'anar a l'hospital», escriu.

D'acord amb la matriarca, els professors el descrivien com a «somniador» a classe, on tenia dificultats per relacionar-se, no se li donaven bé els esports ni les assignatures que no li interessaven però, en canvi, «destacava en física i matemàtiques».

«Les seves activitats preferides eren solitàries: llegir, treballar amb un ordinador, programar. Kimbal, Tosca i jo l'anomenàvem «la nostra enciclopèdia», perquè podia respondre qualsevol pregunta recordant amb precisió tot el que havia llegit», rememora.

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Maye Musk també explica que fins i tot ara continua preocupada pels seus tres fills i especialment per Elon, del qual diu que «bona part dels mitjans l'han tractat com si fos un malvat de James Bond». Per a ella, el seu fill de 55 anys «és un heroi de la innovació nord-americana i un pioner de l'energia verda» i, tot i que reconeix que de vegades no entén de què parla, sempre compta amb el seu suport.

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