De Corea del Sud a la Costa Brava: Jennie, de Blackpink, grava el seu últim videoclip a Girona i a l'Empordà
El divendres 24 l'artista va publicar el seu últim single, "Less than a Lover", que en cinc dies ja ha aconseguit més de 12,4 milions de visualitzacions
Ariadna González
L’artista internacional Jennie, integrant del grup sud-coreà Blackpink, va estrenar la setmana passada el seu nou senzill, “Less than a Lover”. La cançó parla d’una història d’amor que no acaba de funcionar, una trama que la cantant trasllada a un videoclip amb aparença de pel·lícula romàntica estiuenca, amb una estètica analògica i amb paisatges de Girona i la Costa Brava.
Les primeres imatges de la ciutat apareixen a partir del primer minut del vídeo. Jennie comparteix pantalla amb el model taiwanès Nah Kai, que interpreta el seu interès romàntinc, a la pujada de Sant Domènec. També se’ls pot veure asseguts en una de les taules del restaurant Cafè Le Bistrot. Així mateix, el videoclip mostra altres espais emblemàtics del Barri Vell de Girona, com les escales de la Catedral i el carrer de la Força. A més de la capital, la producció inclou nombroses imatges del litoral gironí. Entre les localitzacions de la Costa Brava que s’hi poden reconèixer hi ha la cala Sa Tuna, a Begur, i la Fosca, a Palamós.
El vídeo presenta una relació que sembla avançar cap al romanç, però que no acaba de culminar mai perquè la protagonista no es vol comprometre. Tal com suggereix el títol de la cançó, durant l’estiu ella només busca una relació que sigui «menys que un amant». El videoclip es va publicar el divendres 24 de juliol i amb només cinc dies ja acumula més de 12,4 milions de visualitzacions.
Jennie va debutar amb Blackpink l’any 2016 i, dos anys després, va publicar el seu primer senzill en solitària, “Solo”. Al llarg de la seva carrera ha rebut diversos reconeixements, entre els quals un Gaon Chart Music Award i un Golden Disc Award i també va participar en la sèrie d’HBO The Idol. És una de les artistes de K-Pop més reconegudes internacionalment i compta amb gairebé 90 milions de seguidors a Instagram.
Via: Diari de Girona
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