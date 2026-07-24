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Kiko Rivera surt de l'UCI després de patir un nou ictus i evoluciona favorablement a Sevilla

El DJ continua ingressat a planta a l'Hospital Sagrado Corazón, acompanyat de Lola García, i podria rebre l'alta en els pròxims dies

Kiko Rivera.

Kiko Rivera. / EP

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Redacció

Redacció

Madrid

Kiko Rivera evoluciona favorablement després de patir un nou ictus, segons ha comunicat el mateix artista a través de les seves xarxes socials. El fill d'Isabel Pantoja va anunciar aquest dimecres la cancel·lació de tots els seus compromisos professionals per un “greu problema de salut” i hores després va confirmar que havia patit un nou accident cerebrovascular, “més fort que l'anterior”.

Segons ha informat el programa De lunes a viernes, el DJ hauria començat a trobar-se malament dilluns passat, 20 de juliol, i hauria estat ingressat d'urgència a l'Hospital Sagrado Corazón de Sevilla. Després de romandre unes 48 hores en observació a la Unitat de Cures Intensives, la seva evolució hauria estat positiva i ja hauria estat traslladat a planta.

En aquests moments, Kiko Rivera es troba acompanyat per la seva parella, Lola García, que no s'hauria separat d'ell durant aquest delicat tràngol. La balladora ja va cancel·lar aquesta setmana alguns dels seus compromisos professionals després de conèixer-se l'ingrés de l'artista.

També Isabel Pantoja s'ha desplaçat fins a Sevilla en conèixer l'estat de salut del seu fill. Segons ha explicat el periodista Antonio Rossi al programa de Mediaset, la cantant va viatjar des de Gran Canària i va acudir a l'hospital dimarts per visitar Kiko Rivera, aprofitant que la notícia encara no havia transcendit públicament.

El col·laborador també ha assenyalat que Isabel Pantoja estaria ara cuidant els seus nets a Sevilla: Fran, el fill que Kiko té amb Jessica Bueno, i Ana i Carlota, fruit del seu matrimoni amb Irene Rosales. L'artista tindria la intenció de romandre a la ciutat durant un temps prudencial, fins a comprovar que el seu fill està recuperat.

Després del seu trasllat a planta, s'espera que Kiko Rivera pugui rebre l'alta en els pròxims dies. Segons la informació difosa pel programa esmentat, el DJ podria tornar al seu domicili aquest mateix cap de setmana per continuar-hi la recuperació, amb revisions mèdiques, rehabilitació i un estil de vida tranquil.

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L'estat de salut de Kiko Rivera ha generat una gran preocupació entre els seus seguidors i el seu entorn més proper. L'artista ja va patir un ictus a finals del 2022, del qual es va poder recuperar sense seqüeles, i en els darrers anys també ha patit altres problemes de salut que l'han obligat en algunes ocasions a frenar la seva activitat professional.

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