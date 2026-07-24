Incendi
La cantant de ‘Potra Salvaje’ ha d’abandonar precipitadament la celebració per salvar els seus cavalls de l’incendi de Segòvia: "El foc ha tornat a agafar força"
L’artista, que portava la samarreta de la selecció espanyola, narra a través d’Instagram com va ajudar a desallotjar els seus animals
El Govern declara l’emergència nacional a la Comunitat de Madrid i a Àvila i assumeix el control de la lluita contra els incendis
EFE
Mentre milions d’espanyols celebraven el segon Mundial de futbol conquerit per Espanya, la veu que va donar himne a l’Eurocopa del 2024, la ‘Potra Salvaje’ d’Isabel Aaiún, va haver de deixar la festa precipitadament en una cursa contrarellotge per posar fora de perill els seus cavalls del foc davant l’avenç de l’incendi en l’entorn de Brieva (Segòvia).
Enfundada amb la samarreta de la selecció espanyola, la cantant de Segòvia va anar relatant l’evolució d’aquelles hores d’incertesa a través de diversos vídeos publicats a Instagram, on va mostrar com la preocupació inicial va donar pas, en qüestió de minuts, a una evacuació precipitada.
El foc de Brieva, declarat dilluns passat, ha obligat a desallotjar fins al moment diversos nuclis de població i encara es manté en el màxim nivell de risc –IGR 2–.
«Hem de desallotjar els cavalls. Estem pendents perquè el foc cada vegada és més a prop i no sabem ben bé què passarà», explicava en una primera gravació, quan encara confiava que les flames no arribarien a la finca.
Però el vent va canviar el guió.
«No sabem què passarà»
En un segon vídeo, gravat mentre corria i gairebé sense alè per l'esforç, confirmava que ja no hi havia temps per esperar: «Al final hem hagut de desallotjar perquè aquí hi ha un munt de finques amb animals i no sabem què passarà», deia entre panteixos.
Poc després, l’artista explicava que una reactivació de l’incendi va obligar a deixar anar els cavalls perquè poguessin escapar cap a la devesa i posar-se fora de perill del foc: «Hi ha hagut una revifada del foc, que avançava a gran velocitat cap a la finca», relatava l’Aaiún.
Les imatges d’Aaiún reflecteixen una de les escenes més habituals durant les emergències per incendis: veïns que treuen a correcuita cavalls i altres animals de les explotacions rurals mentre les flames avancen empeses per fortes ratxes de vent.
Aquest foc de Brieva ha obligat al desallotjament de localitats com Tenzuela, Losana de Pirón, Santo Domingo de Pirón, La Cuesta, Aldeasaz, Berrocal, Carrascal, Carrascal, de la Cuesta i Caballar, a més del confinament de Pelayos del Arroyo.
Tots els cavalls, fora de perill
Després de diverses hores de recerca, la cantant va poder confirmar que tant els animals com la finca s’havien escapat de les flames.
«La nostra finca ja està fora de perill», explicava en un últim vídeo, a l’assenyalar que, entre el front de l’incendi i la seva propietat, havien quedat diverses finques i un perímetre ja calcinat que reduïa el risc que el foc tornés a avançar cap a l’explotació.
Amb la tensió ja rebaixada i els seus cavalls fora de perill, Aaiun també ha volgut agrair les nombroses mostres de suport rebudes al llarg de tota la jornada.
«Moltíssimes gràcies pels vostres missatges de suport, d’ànim i d’ajuda», ha traslladat als seus seguidors, que van estar pendents gairebé en temps real una història que va acabar amb alleujament per als seus cavalls, mentre l’incendi encara segueix actiu a la província, ara també amenaçada per un de molt virulent declarat a la veïna Àvila, on el Govern s’ha vist obligat a assumir el control de la lluita contra el foc i a declarar la zona en emergència nacional.
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