Futbol
Vinícius passa per quiròfan: així li ha quedat el seu nou rostre
El jugador del Reial Madrid està de vacances i ha volgut sotmetre’s a una nova operació
Ricardo Castelló
Vinícius ho va intentar de totes les maneres possibles, però la selecció brasilera va ser una de les grans decepcions del Mundial 2026, disputat als Estats Units, Mèxic i el Canadà, al quedar eliminada als vuitens de final contra Noruega per 2-1. En un partit en què va destacar un nom propi per damunt de tots: Erling Haaland, futbolista del Manchester City.
L’extrem del Reial Madrid va començar les vacances el 29 de juliol i no tornarà a Valdebebas fins al dilluns 27 de juliol, de manera que ha tingut menys d’un mes per gaudir de l’estiu.. El brasiler ha anat compartint com estan sent aquests dies de relax a través de les xarxes socials, concretament a Instagram.
L’última notícia és que el futbolista del conjunt blanc ha passat per quiròfan per realitzar-se una harmonització de mentó, segons va revelar en exclusiva el portal ‘LeoDias’.
El tractament es va portar a terme a Goiania i el responsable va ser el dermatòleg Alessandro Alarcão, un dels professionals més premiats del món, que va viatjar des de Miami per atendre de manera exclusiva el brasiler i la seva parella, Virginia Fonseca.
El mitjà de comunicació ‘LeoDias’ va explicar que la clínica va tancar les portes al públic durant tot el dia per centrar-se exclusivament el jugador del Reial Madrid. A més, van portar a terme un protocol especial de seguretat per evitar la difusió de fotos i vídeos.
L’objectiu de passar per quiròfan era per millorar i projectar la seva mentó, amb l’objectiu de realçar els trets facials.
No obstant, el resultat de l’operació no ha passat desapercebuda a X, abans conegut com a Twitter. Un usuari ha fet broma dient: "Vinicius Jr. s’ha convertit en Vinicius Sr.".
El missatge d’Alessandro Alarcão
El dermatòleg va presumir d’haver operat l’estrella del Reial Madrid: "Rebre Vinicius Jr. a Lumini Privilège va ser un gran plaer. A més de ser un dels talents més grans del futbol mundial, és un tipus de simplicitat, educació i energia contagiosa. Gràcies per la confiança i per l’agradable conversa. Va ser un plaer rebre’ls a la clínica. Que Déu continuï beneint la seva carrera. Sempre estarem animant el Brasil i a vostès".
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