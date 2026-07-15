Famosos
Intenten robar a la mansió de Lamine Yamal a Barcelona després de la victòria d’Espanya contra França en el Mundial
Dos encaputxats van intentar accedir a la mansió que va pertànyer a Shakira i Piqué, però l’equip de seguretat del jugador els va impedir l’accés i va alertar els Mossos d’Esquadra
CHANCE
Ensurt per a Lamine Yamal després de la contundent victòria d’Espanya contra França en les semifinals del Mundial de Futbol 2026, ja que tal com ha revelat el diari ‘La Vanguardia’, uns lladres encaputxats van intentar entrar a robar a la mansió del jugador a Barcelona –que va pertànyer a Shakira i Gerard Piqué– en plena matinada, mentre el culer celebrava la classificació de ‘la Roja’ a la gran final de la Copa del Món que es disputarà diumenge 19 de juliol a l’estadi MetLife de Nova York davant el guanyador del partit que enfrontarà aquesta nit Anglaterra i Argentina.
Segons la periodista Mayka Navarro, dos assaltants vestits de negre i amb passamuntanyes es van enfilar al mur de la propietat, situada en un dels barris més exclusius de la ciutat comtal, i van intentar accedir a l’interior per aconseguir un suculent botí aprofitant que el futbolista i la seva família es troben als Estats Units. Per sort, Yamal compta amb nombroses càmeres de vigilància i un perímetre de seguretat, i el seu equip d’escortes van impedir l’entrada dels lladres i van trucar ràpidament als Mossos d’Esquadra mentre els lladregots fugien del lloc a tota velocitat.
El succés va tenir lloc entorn de les quatre de la matinada, i no hauria sigut l’únic ocorregut a les residències de la urbanització on es troba la de Lamine, un avantguardista habitatge de tres plantes d’altura, 3.800 metres quadrats i tota mena de luxes i comoditats, que va ser la llar familiar de Piqué i Shakira –on va residir la colombiana fins que va abandonar Espanya i es va mudar a Miami la primavera del 2023– i que l’estrella del Barça va adquirir per 11 milions d’euros a finals del 2025.
Després que l’equip de seguretat hagi sufocat l’intent d’assalt per part de dos encaputxats, la investigació estaria en mans de la Divisió d’Investigació Criminal de la Policia, que de moment no hauria identificat els culpables a causa que portaven els rostres ocults per passamuntanyes i haurien aconseguit escapar després de ser sorpresos intentant accedir a la casa de Yamal.
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