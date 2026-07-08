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El petit poble de l'Empordà que connecta Sandra Barneda amb les seves arrels: "És on va néixer el meu pare i on he passat molts estius"
El municipi, envoltat de vinyes i carrers de pedra, forma part de la memòria familiar de la presentadora catalana molt abans que Apple TV+ el convertís en escenari de sèrie
Abans que una producció internacional el situés en el mapa audiovisual, aquest racó de l’Alt Empordà ja ocupava un lloc especial en la vida de Sandra Barneda. Envoltat de vinyes i carrers de pedra, forma part de la memòria familiar de la presentadora catalana molt abans que Apple TV+ el convertís en escenari de sèrie.
Barneda viu una etapa de gran presència mediàtica amb la desena edició de La isla de las tentaciones, estrenada el 20 d’abril a Telecinco. Mentre el programa torna a generar converses setmana rere setmana, la periodista manté un vincle discret amb un racó empordanès on el ritme és ben diferent del de la televisió. Es tracta del poble on va néixer el seu pare: Vilanova de la Muga.
"Li tinc una gran estima"
Situat a poca distància de Figueres, Vilanova de la Muga conserva l’aire pausat dels pobles petits de l’Empordà. Amb uns 250 habitants, el municipimanté una escala humana, amb cases de pedra, carrers tranquils i un entorn marcat per les vinyes i la vida quotidiana lluny de les presses.
En aquest poble va néixer i hi continua vivint Marc Barneda, pare de la presentadora, conegut al municipi pel taller d’artteràpia que regenta des de fa anys. Aquesta relació familiar explica el vincle de Sandra Barneda amb Vilanova de la Muga, un indret on ha passat molts estius i que ha acabat apareixent també en el seu univers literari.
Quan va presentar la novel·la La tierra de las mujeres el 2014, Barneda ja va explicar que havia volgut fer un gest als seus orígens amb el nom del poble fictici de l’obra. En una entrevista a YourWay Magazine, va recordar que Vilanova de la Muga "és el poble on va néixer el meu pare i on he passat molts estius de la meva vida; li tinc una gran estima". La història, que va superar els 200.000 exemplars venuts, acabaria fent un salt inesperat a la pantalla anys després.
La novel·la va inspirar Tierra de mujeres (Land of Women), la sèrie d’Apple TV+ protagonitzada per Eva Longoria i Carmen Maura, estrenada el juny del 2024. La productora Bambú Producciones va escollir Vilanova de la Muga, juntament amb altres localitzacions com Garriguella i Besalú, per rodar bona part dels exteriors de la ficció.
Durant el rodatge, la plaça, l’església i els carrers del poble es van transformar en La Muga, el municipi fictici de la sèrie. Per als veïns, l’arribada d’un equip internacional a un poble tan petit va ser una experiència poc habitual. Per a Sandra Barneda, en canvi, aquell rodatge va tenir una lectura més íntima: veure convertit en escenari televisiu un paisatge lligat a la seva infantesa.
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