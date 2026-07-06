Famosos
Sara Carbonero (42 anys): "El pare dels meus fills és d’un poble de 100 habitants, un poblet. I als meus fills els agrada molt"
La periodista reivindica les seves arrels rurals amb orgull i explica que se segueix sentint molt de poble
Álex Pareja
Sara Carbonero ha tornat a reivindicar amb orgull les seves arrels rurals i les de la família que va formar amb Iker Casillas. La periodista ha explicat que se sent molt de poble i que no veu aquest origen com una cosa menor, sinó com a part de la seva identitat i també de l’educació que vol transmetre als seus fills.
Un orgull molt seu
Carbonero insisteix, en una nova entrevista amb El País, que procedeix d’un entorn humil i que això l’ha marcat de forma positiva. En les seves paraules, no renega dels seus orígens, sinó que els reivindica amb naturalitat. Aquest vincle amb la terra i amb la vida senzilla segueix molt present en la seva manera d’entendre la família i el dia a dia.
La periodista també destaca que el pare dels seus fills ve d’un poble encara més petit, un poblet de només 100 habitants. Segons explica, als seus fills els agrada molt aquesta manera de viure i relacionar-se amb les seves arrels, allunyats de la vida més enfeinada de la ciutat.
Corral de Almaguer, el seu poble
En el seu cas, Sara Carbonero és de Corral de Almaguer, a Toledo, un lloc que també reivindica amb orgull i que forma part de la seva identitat personal. Aquesta referència al seu propi poble encaixa amb el missatge que vol transmetre: venir d’un entorn petit no és una cosa per amagar, sinó una part valuosa de la seva història.
Carbonero deixa clar que vol que els seus fills creixin sense complexos respecte als seus orígens. Per ella, haver nascut o viscut en un poble no és una cosa que s’hagi d’ocultar, sinó una part valuosa de la seva vida. Per això parla amb orgull d’aquest entorn i el presenta com un aprenentatge, no com una carència.
Les seves declaracions reflecteixen una manera d’entendre la vida allunyada de la ciutat i molt més connectada amb l’essencial. En un moment en què moltes celebritats enalteixen el luxe o l’exclusivitat, ella posa en valor just el contrari: la senzillesa, la identitat i les arrels.
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