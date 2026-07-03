Futbol
La celebració viral de Keyne, germà de Lamine Yamal, a l’Espanya-Àustria: "És com si fos el meu fill i estic enamorat d’ell"
La selecció espanyola va mostrar la seva millor versió contra Àustria en el Mundial 2026 per accedir als vuitens de final, on s’enfrontarà dilluns davant Portugal. Un partit en què Lamine Yamal va assumir el seu rol protagonista i en el qual Mikel Oyarzabal va continuar amb el seu idil·li amb el gol firmant un altre doblet.
Va ser en el tercer gol, el definitiu ja en l’ocàs del partit, quan les càmeres van reparar en un protagonista inesperat entre la grada. Ni més ni menys que Keyne, el germà de Lamine Yamal, que en braços del seu pare, el marit de la mare de Lamine, Sheila Ebana, va celebrar efusivament el gol d’Oyarzabal en un vídeo que ràpidament es va fer viral a les xarxes.
Davant, la mare d’Oyarzabal
No va quedar aquí la cosa. Fran Guillén, comentarista de DAZN, va escriure, fent broma: «La rossa de davant ens ha privat de l’‘sticker’ de tots els temps». Poc després, va rebre la resposta del futbolista de la selecció Borja Iglesias. «La rossa del davant t’ha fet un doblet aquesta tarda, amic». Efectivament, la dona i l’home que apareixen davant del germà de Lamine són els pares de Mikel Oyarzabal, màxim golejador de la selecció en aquest mundial amb quatre gols.
«M’emociona veure’ls feliços»
Ja en la roda de premsa posterior, Lamine Yamal va parlar del seu germà petit i de la seva mare. «M’emociona veure el meu germà ser feliç, la meva mare... vivint la vida que sempre ha somiat. Al final és el que jo desitjo, és el somni més gran d’un nen, a part del futbol i de tot».
«El meu germà és tot per a mi, és com si fos el meu fill i estic enamorat d’ell», va concloure l’estrella blaugrana, amb el focus ja posat al Portugal de Cristiano Ronaldo, pròxim rival de la selecció espanyola en els vuitens de final.
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