Jubilació
Una dona de 85 anys aconsegueix jubilar-se gràcies al gest d’una jove que ja s’ha fet viral
Continuava treballant als Estats Units fins que una jove va posar en marxa una iniciativa per ajudar-la
Álex Pareja
Mary Ellen Eron, una treballadora de 85 anys que continuava fent tasques de neteja en un cinema de Tennessee, als Estats Units, ha pogut fer un gir a la seva vida gràcies a la iniciativa d’una jove que va decidir ajudar-la sense que ella ho sabés. La història es va fer viral després que Brooklyn Green, de 21 anys, la gravés durant la seva jornada i impulsés una campanya solidària perquè es pogués retirar.
Com va començar tot
Brooklyn Green es va trobar amb Mary Ellen Eron mentre era en un cinema i es va sorprendre de veure-la continuar treballant amb 85 anys. Commoguda per l’escena, va publicar un vídeo a TikTok amb un missatge molt clar: volia ajudar perquè aquella dona es pogués jubilar, ja que considerava que ningú hauria d’haver de treballar a aquesta edat.
A partir d’aquí, va obrir una campanya a GoFundMe perquè qualsevol persona hi pogués col·laborar. La resposta va ser enorme. En pocs dies, la campanya va superar els 146.000 dòlars, amb més de 7.500 donacions de persones desconegudes que es van sumar al gest.
La xifra va sorprendre fins i tot la mateixa Mary, que no sabia res de la recaptació mentre continuava amb la seva rutina diària. La història va córrer per les xarxes i mitjans de tot el món per motius obvis: descobrir que una dona tan gran havia de continuar treballant.
La reacció de Mary
Quan finalment li van explicar què havia passat, Mary Ellen va reaccionar amb una barreja de sorpresa i emoció. La dona, que feia dècades que treballava en el sector, va veure com una simple gravació acabava canviant la seva situació econòmica. Els diners li permetran decidir amb més llibertat quan deixar la feina i afrontar la jubilació amb més tranquil·litat.
La història ha tocat la fibra perquè no es limita a una ajuda econòmica, sinó que reflecteix empatia, generositat i una crítica implícita a la necessitat de treballar a edats tan avançades. Brooklyn Green va explicar que no coneixia Mary de res, però que li va impressionar veure-la treballar amb tanta edat i va sentir que havia de fer alguna cosa.
Aquell impuls va acabar mobilitzant milers de persones i es va convertir en un exemple de solidaritat col·lectiva. Més enllà de la viralitat, el cas demostra que un petit gest pot canviar la vida d’una altra persona si troba resposta. També ha servit per conèixer el sistema de jubilació i pensions de països com els Estats Units, molt diferent dels d’Espanya, per exemple.
Via: Sport
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