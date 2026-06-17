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Previsions astrològiques per Roser Bona del 19 al 25 de juny de 2026

Descobreix que et presenta aquesta setmana l'horòscop

Descobreix l'horòscop setmanal

Descobreix l'horòscop setmanal

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Roser Bona / AMIC

-Àries (Del 21 de març al 20 d'abril): Poses més atenció a l’àmbit familiar i a una persona en particular, que no passa per un bon moment. Pel que fa a l’economia, comences a respirar una mica més tranquil.

-Taure (Del 21 d'abril al 20 de maig): Podries sentir la necessitat de parlar més i d’explicar coses que fa anys que silencies. Fas algunes compres per preparar la llar per a l’estiu. Vas a una celebració.

-Bessons (Del 21 de maig al 21 de juny): Et preocupa l’economia i, si ho consideres necessari, cerques un assessor. Fas alguns canvis a la dieta i mires de treure aliments que no et van bé per millorar la salut.

-Cranc (Del 22 de juny al 21 de juliol): PER MOLTS ANYS! El Sol ja comença a transitar pel teu signe. Inicies una etapa una mica més tranquil·la i estructures el teu temps per fer el que més t’agrada i descansar.

-Lleó (Del 22 de juliol al 23 d'agost): Et centres en tot allò que vols comprendre de la teva vida o que encara està pendent de resoldre. Possibles friccions amb una figura masculina, que hauràs de gestionar.

-Verge (Del 24 d'agost al 23 de setembre): Mires cap al futur amb escepticisme o fins i tot negativitat. Deixa passar uns dies per anar veient més opcions i tenir una visió més global i profitosa de les coses.

-Balança (Del 24 de setembre al 23 d'octubre): El Sol entra a la teva Casa X i podries assumir més responsabilitats en general. Sorgeix l’atracció amb una amistat i fas petits moviments per veure si ets correspost.

-Escorpí (Del 24 d'octubre al 22 de novembre): Cerques teràpies o tractaments que et facin sentir millor o que t’ajudin a trobar més equilibri. Tens ganes de vacances i busques quins indrets pots visitar aquest estiu.

-Sagitari (Del 23 de novembre al 21 de desembre): Dies de gestions administratives o per atendre alguns assumptes relacionats amb l’economia. És bon moment per enfrontar temors o per comprendre millor el teu passat.

-Capricorn (Del 22 de desembre al 20 de gener): El Sol activa la teva Casa VII, el sector social, i podries apuntar-te a activitats grupals per fer noves amistats. Algú es pot apropar a tu amb intencions romàntiques.

-Aquari (Del 21 de gener al 19 de febrer): Al sector laboral potser hauràs de fer un pas enrere i valorar la situació amb més cautela. Podries començar una dieta o fer alguns canvis en els teus hàbits diaris.

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-Peixos (Del 20 de febrer al 20 de març): Amb el Sol a Casa V s’obre una etapa pel que fa a l’amor i si estàs solter podries conèixer algú interessant. Augment de la vitalitat. Passes bons moments amb els fills.

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