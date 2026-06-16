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Aquest és el poble de l’Empordà que ha enamorat Natalia Sánchez i Marc Clotet: "Ens encanta perdre’ns-hi quan podem"
La parella hi troba un refugi familiar on desconnectar, en una de les viles més emblemàtiques i fotografiades de la Costa Brava
Hi ha llocs que no són només una destinació, sinó una manera de respirar. Per a Natalia Sánchez i Marc Clotet, aquest racó del Mediterrani s’ha convertit en un autèntic refugi familiar, un espai on desconnectar del ritme intens de la feina i retrobar-se amb la calma.
La parella, que fa més de dotze anys que comparteix vida, transmet una imatge serena, propera i molt allunyada del soroll habitual del món televisiu. Els dos actors han construït una vida entre compromisos professionals, viatges i escapades amb els seus fills, Lía i Neo.
El seu dia a dia té Barcelona com a punt de referència, sempre que l’agenda de Sánchez no l’obliga a desplaçar-se a Madrid. Però, quan poden fer una pausa, hi ha un indret de la Costa Brava, de l'Empordà concretament, que ocupa un lloc molt especial en el seu mapa personal.
Un poble blanc, costaner i amb ànima pròpia
Aquest indret és Cadaqués. Aquest poble costaner de l'Empordà ha captivat generacions de visitants amb les seves cases blanques, els carrers estrets i laberíntics i una atmosfera que convida a perdre-s’hi sense pressa. No és estrany que, l’any 2020, fos escollit com el poble costaner més bonic d’Espanya en una enquesta del portal Lonely Planet, amb la participació de prop de 60.000 persones.
Situat a l’Alt Empordà, aquest enclavament continua sent una de les opcions preferides per a aquells que busquen descans, mar i paisatge a la Costa Brava. També conserva una empremta artística molt marcada, vinculada a Salvador Dalí, que hi va deixar una petjada inseparable de la seva identitat.
La Casa-Museu de Salvador Dalí és un dels principals atractius per als visitants que arriben fins a aquest municipi, on hi ha censats gairebé 3.000 habitants, segons dades del 2025. Però, per a Marc Clotet, aquest lloc va molt més enllà de l’interès turístic.
"És el meu poble de l’ànima"
Cadaqués és, doncs, el poble que la parella ha convertit en un dels seus refugis més estimats. Des de Barcelona, Natalia Sánchez i Marc Clotet hi fan escapades amb els seus fills sempre que els compromisos professionals els deixen marge per desconnectar.
Marc Clotet ho va expressar amb claredat durant una convocatòria de premsa a Eivissa, en conversa amb la periodista Gema Amil, de Lecturas. "És el meu poble de l’ànima", va dir l’actor en referència a Cadaqués, deixant clar el vincle emocional que manté amb aquest racó de l’Alt Empordà.
L’actor també va descriure el municipi com un lloc petit, especial i amb una essència pròpia. "Cadaqués és un poble petitó, on va viure Dalí i que té molt d’Eivissa a nivell d’essència, i ens encanta perdre’ns-hi quan podem. Si la gent no el coneix, és un lloc per descobrir", va explicar Clotet.
Per a la parella, aquest refugi a la Costa Brava forma part de la seva vida familiar. No és només un espai de vacances, sinó un punt de retorn, un lloc on compartir temps amb Lía i Neo i allunyar-se del ritme més exigent de la seva agenda.
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