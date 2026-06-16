Vist a les xarxes
La pifia d'un restaurant de Lleida que s'ha fet viral: "Anchoas de la escalera"
Una carta traduïda al castellà ha rebatejat les anxoves de l'Escala
Una carta d'un restaurant de Lleida s'ha fet viral a la xarxa social X per una traducció desafortunada d'un producte molt conegut a l'Empordà: les anxoves de l'Escala. A la imatge, compartida pel compte Postureig de Lleida, es pot veure com el plat "Escalivada i anxoves de l'Escala" apareix traduït al castellà com a "Escalivada y anchoas de la escalera".
L'error apunta directament a una mala passada del traductor automàtic, que hauria interpretat l'Escala, el municipi altempordanès conegut per les seves anxoves, com si fes referència a una escala física. El resultat, "anchoas de la escalera", ha provocat tota mena de bromes entre els usuaris.
La publicació ha corregut ràpidament per X, on molts internautes han celebrat la troballa amb humor. El mateix compte de Postureig de Lleida ho compartia amb el missatge: "Vist a un restaurant de #Lleida... Anchoas de la escalera!", acompanyat d'emoticones i l'etiqueta #Catanyol.
Reaccions a la xarxa
Les reaccions dels usuaris no s'han fet esperar. Alguns han posat el focus en el fet que l'original de la carta fos en català. "Per un cop que l'original és en català i la traducció feta a màquina, celebrem-ho! O voleu ser castellans de categoria ara?", escrivia Quixot.cat.
Altres internautes han recordat altres pífies similars en cartes de restaurants. Un usuari compartia una imatge on "mel i mató" apareixia traduït a l'anglès com a "killed with honey", i afegia: "Aquest té uns anys però també bat rècords, però és una mort dolça". Una altra usuària feia broma amb els "pimientos del padrón" i els "pebrots del padró": "De quan van empadronar la iaia".
També hi ha hagut comentaris des de l'Empordà. Un usuari que es definia com a escalenc admetia: "Com a escalenc, m'està fent molt de mal". Una altra usuària apuntava que el català tampoc estava ben escrit perquè el topònim hauria d'aparèixer amb majúscula inicial: "l'Escala".
La imatge ha generat milers de visualitzacions i centenars d'interaccions, convertint una simple errada de traducció en una petita escena viral que barreja gastronomia, humor i territori. I és que, de vegades, una carta de restaurant pot acabar donant molta més conversa del que estava previst.
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