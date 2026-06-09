A Tarragona
El curiós nom d’aquest poble de Catalunya ve d’una hortalissa, i pocs ho saben
Aquest municipi té 14 rellotges de sol, un pont construït el 1804 i només 450 habitants
Oriol García Dot
A Catalunya hi ha pobles l’origen dels quals guarda sorpreses que passen desapercebudes fins i tot per als seus propis habitants, i aquest n’és un. El seu nom, aparentment comú, amaga una curiosa relació amb una hortalissa que va marcar la seva història o el seu entorn agrícola, tot i que avui pocs ho recorden.
Porrera és un municipi de la comarca del Priorat, a Tarragona, que té uns 450 habitants, uns 28,54 km² i també 316 metres d’altitud. Aquesta localitat s’estén per gairebé tota la vall del riu Cortiella, partint des del Molló, que té uns 992 metres d’altura. A més, el sector nord del municipi està totalment envaït per les muntanyes de la mateixa serra del Molló, segons el mateix Ajuntament de Porrera.
Vinyes i agricultura
La major part del territori de Porrera es troba sobre la massa de pissarra paleozoica de la comarca, que abans estava coberta gairebé tota de vinya. Després, la vinya es va reduir molt, però actualment, a causa del ressorgiment de l’activitat vitivinícola de la comarca, s’està replantant molt. També hi ha una petita part de cultiu dedicada a avellaners, ametllers i oliveres.
L'activitat econòmica bàsica del municipi és l’agricultura i el sector de les vinyes. Actualment, hi ha moltes cooperatives agrícoles i cellers, la majoria repartits pel nucli urbà, que donen una imatge única del caràcter vitivinícola del municipi, sobretot durant el període de verema. Com a activitats de serveis hi ha les botigues de queviures, allotjaments i restauració. A més, hi ha diversos serveis municipals com piscina, escola, casal municipal i la pista poliesportiva.
Origen del nom
Una de les coses que més crida l’atenció de la gent és el nom. Encara que tingui nom d’associació cannàbica, el lloc apareix citat per primera vegada el 1157 amb el nom de "Valporriera", encara que el 1180 se l’anomenava "Vallem Porreram". El nom del municipi realment prové dels porros: "La vall dels porros", ja que en l’època, el municipi era conegut per la seva elevada producció d’aquesta hortalissa.
D’entre tots els elements d’interès turístic que hi ha a Porrera, l’Ajuntament destaca els rellotges de sol, perquè Porrera es caracteritza pel gran nombre de rellotges de sol que hi ha, concretament 14 repartits pel municipi. També destaca el Pont Vell, que va ser construït el 1804, ha resistit diverses envestides del riu i ofereix unes boniques vistes del municipi. I parlant de vistes, no podem ignorar el Mirador de l'Encastell, des d’on es pot gaudir de les vistes de l’Església de Sant Joan Evangelista, l’edifici més representatiu del municipi.
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