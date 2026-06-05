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Un oasi inspirador

El poble de l'Empordà on es refugia Sergio Dalma: té poc més de 130 habitants i forma part del triangle dalinià

Us descobrim el paradís personal del cantant català, ubicat en una finca empordanesa amb tot el necessari per viure còmodament

Sergio Dalma a la cuina de la seva casa de l'Empordà.

Sergio Dalma a la cuina de la seva casa de l'Empordà. / Instagram / @sergiodalmaoficial

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Joan Soler

Andrea de los Santos

Sergio Dalma té una carrera de quatre dècades que l'avalen com un artista que ha sabut mantenir-se fidel al seu estil sense perdre importància, regalant-nos himnes generacionals com Galilea, Bailar pegados o La vida.

Ara, el cantant suma un nou capítol a la seva trajectòria amb Ritorno a Via Dalma, el seu nou disc, que va veure la llum el 14 de novembre de 2025. Aquest és un projecte que arriba acompanyat d’una extensa gira el 2026 i que Dalma ha preparat des d’un lloc molt especial: el seu refugi personal a l'Empordà.

Sergio Dalma, gaudint de la lectura i de la seva mascota, a la seva casa empordanesa.

Sergio Dalma, gaudint de la lectura i de la seva mascota, a la seva casa empordanesa. / Instagram / @sergiodalmaoficial

Un refugi en un poble de poc més de 130 habitants

L’artista va trobar el 2019 l’espai perfecte per desconnectar i recarregar energies. Es tracta d’una casa situada a Púbol, el petit municipi medieval situat al Baix Empordà de poc més de 130 habitants, conegut per formar part del triangle dalinià.

L’habitatge, una construcció tradicional empordanesa rehabilitada amb cura, compta amb uns 200 metres quadrats distribuïts en dues plantes i un jardí privat que s’integra de manera natural amb l’interior.

L’estètica de la casa respira Mediterrani pels quatre costats. El blanc domina les estances, des de les parets fins als mobles d’obra. Tot està pensat per transmetre calma, amb materials nobles com la fusta i teixits naturals que donen un aire de calidesa a la seva llar. Però la joia de la seva casa és una xemeneia d’obra que actua com a punt de trobada.

Sergio Dalma.

Sergio Dalma treballant al seu refugi de l'Empordà. / Instagram / @sergiodalmaoficial

La connexió amb l’exterior és un altre dels grans atractius d’aquesta propietat. Els grans finestrals permeten que la llum natural inundi cada racó, alhora que ofereixen vistes privilegiades de l’entorn rural, el poble i les muntanyes. 7

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A més, hi ha un espai veritablement especial en aquesta casa: l'estudi de gravació. Un racó dissenyat per a la creativitat, on Sergio Dalma treballa en les seves noves cançons envoltat de la seva col·lecció de vinils i llibres.

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El poble de l'Empordà on es refugia Sergio Dalma: té poc més de 130 habitants i forma part del triangle dalinià

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