Un oasi inspirador
El poble de l'Empordà on es refugia Sergio Dalma: té poc més de 130 habitants i forma part del triangle dalinià
Us descobrim el paradís personal del cantant català, ubicat en una finca empordanesa amb tot el necessari per viure còmodament
Andrea de los Santos
Sergio Dalma té una carrera de quatre dècades que l'avalen com un artista que ha sabut mantenir-se fidel al seu estil sense perdre importància, regalant-nos himnes generacionals com Galilea, Bailar pegados o La vida.
Ara, el cantant suma un nou capítol a la seva trajectòria amb Ritorno a Via Dalma, el seu nou disc, que va veure la llum el 14 de novembre de 2025. Aquest és un projecte que arriba acompanyat d’una extensa gira el 2026 i que Dalma ha preparat des d’un lloc molt especial: el seu refugi personal a l'Empordà.
Un refugi en un poble de poc més de 130 habitants
L’artista va trobar el 2019 l’espai perfecte per desconnectar i recarregar energies. Es tracta d’una casa situada a Púbol, el petit municipi medieval situat al Baix Empordà de poc més de 130 habitants, conegut per formar part del triangle dalinià.
L’habitatge, una construcció tradicional empordanesa rehabilitada amb cura, compta amb uns 200 metres quadrats distribuïts en dues plantes i un jardí privat que s’integra de manera natural amb l’interior.
L’estètica de la casa respira Mediterrani pels quatre costats. El blanc domina les estances, des de les parets fins als mobles d’obra. Tot està pensat per transmetre calma, amb materials nobles com la fusta i teixits naturals que donen un aire de calidesa a la seva llar. Però la joia de la seva casa és una xemeneia d’obra que actua com a punt de trobada.
La connexió amb l’exterior és un altre dels grans atractius d’aquesta propietat. Els grans finestrals permeten que la llum natural inundi cada racó, alhora que ofereixen vistes privilegiades de l’entorn rural, el poble i les muntanyes. 7
A més, hi ha un espai veritablement especial en aquesta casa: l'estudi de gravació. Un racó dissenyat per a la creativitat, on Sergio Dalma treballa en les seves noves cançons envoltat de la seva col·lecció de vinils i llibres.
- Les multes de 1.000 euros que rebran a la bústia milers de conductors després del que va passar el 2025: sancions fermes amb pèrdua de punts
- Un jubilat cobra una pensió de 900 euros al mes després de 22 anys treballant: 'Em van fer la jubilació d’acord amb el que havia cotitzat
- Niño Becerra alerta del desajust de les pensions: 'Les expectatives d’ingressos no sembla que puguin sostenir el sistema de pensions amb el qual convivim
- Viu amb un avi de 102 anys i fa sis anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen
- Els tres regidors de Junts i l'edil d'ERC cessat presenten una moció de censura contra l'alcaldessa de Pont de Molins
- Narcís Garolera: 'El papa Lleó XIII va proclamar la Mare de Déu de Montserrat patrona de Catalunya
- El llegendari Motel Empordà de Figueres celebra 65 anys en el centenari de Josep Mercader
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961