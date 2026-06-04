Societat
Un client denuncia un cambrer per fer cua en un bar i li deixa una mala ressenya: "Hi ha una 'food truck' davant"
El propietari de l’establiment va respondre de manera contundent al client i li va explicar les raons per les quals va haver d’esperar després de fer la comanda
Xavi Espinosa
En les últimes hores s’ha viralitzat la resposta del propietari d’un establiment després de rebre una ressenya negativa a internet. El compte Soy Camarero ha publicat a X, abans Twitter, l’intercanvi de missatges —ressenyes de Google— entre un client insatisfet i la propietària del bar. El client va expressar el seu malestar atorgant la puntuació mínima al local. En el seu comentari, criticava l’actitud de la responsable del negoci i assegurava que l’atenció rebuda no havia estat a l’altura de les seves expectatives. També comparava l’establiment amb altres negocis propers que, segons ell, oferien un tracte més professional.
A més, relatava que, en demanar un entrepà, es va trobar amb una llista d’espera i que la resposta rebuda per part de la propietària li va semblar poc agradable. En la seva valoració, les notes més baixes van ser per al servei i l’ambient, mentre que el menjar va obtenir una puntuació lleugerament superior. "Mai més. Una pena que, amb la professionalitat dels locals del costat de cerveses i vins, hi hagi aquest local amb una propietària-cuinera tan desagradable i tan poc professional. Demanes un entrepà, et fa un esbufec i t’envia a la seva llista d’espera", explicava el client denunciant.
I acabava reclamant la necessitat de millorar els establiments del poble. "Si es vol potenciar el mercat municipal, això sobra", deia.
Una resposta contundent i amb 10.000 reproduccions
La propietària del local va decidir respondre públicament a les crítiques. En el seu missatge va explicar que "durant aquells dies s’estava celebrant un esdeveniment gastronòmic als voltants del mercat on es troba l’establiment", fet que havia provocat una afluència de públic més alta de l’habitual.
"Pel que fa al seu comentari sobre el fet que li informo que hi ha una llista d’espera, com diu, és lògic: si he de preparar 15 entrepans abans que el seu, doncs sí, si el vol ha d’esperar i se l’informa en aquell moment. Podria haver triat sopar en un altre lloc o perfectament podria haver optat per anar a l’esdeveniment de fora i haver escollit entre una de les deu opcions de menjar que hi havia", continuava la propietària del bar.
Segons va detallar, tots els productes que ofereix s’elaboren de manera artesanal i al moment, motiu pel qual els temps d’espera poden augmentar quan hi ha molts encàrrecs pendents. També va assenyalar que els clients disposaven d’altres alternatives per menjar a la zona si no volien esperar. Finalment, va defensar que "no és el mateix pagar 10 euros per un plat de patates congelades amb una salsitxa al damunt que pagar 7 euros per un entrepà amb pa casolà de calamar fresc amb maionesa de tòfona", que és el que serveixen al seu establiment.
"Gràcies per la seva paciència i la seva empatia", va ironitzar per acabar la responsable del local. La resposta de la propietària no va trigar a arribar i començava així: "Bona nit, aquest cap de setmana hi ha un esdeveniment de food trucks just a l’entrada del mercat. Nosaltres elaborem tots els nostres productes de forma tradicional i al moment".
- Niño Becerra alerta del desajust de les pensions: 'Les expectatives d’ingressos no sembla que puguin sostenir el sistema de pensions amb el qual convivim
- Viu amb un avi de 102 anys i fa sis anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- Ni Cadaqués, ni el Port de la Selva: aquest és el poble de l'Empordà que ha enamorat Susanna Griso
- Ja és oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària publicada al BOE
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- L'alcaldessa de Pont de Molins cessa un regidor del govern acusant-lo 'd'abús de poder' per utilitzar una sala municipal
- L'Ajuntament de Figueres fa un pas endavant per construir la segona biblioteca i el nou arxiu al Parc de les Aigües