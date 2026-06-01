Ni Cadaqués, ni el Port de la Selva: aquest és el poble de l'Empordà que ha enamorat Susanna Griso
El municipi no competeix amb els grans noms de la Costa Brava, ni busca fer-ho
Lluny del soroll dels platós i de l'exposició constant de la televisió, Susanna Griso ha trobat a l'Alt Empordà un espai on recuperar la calma. La periodista ha escollit un municipi petit i discret com a lloc de descans al costat de la seva parella, Luis Enríquez. Més que una destinació de cap de setmana, aquest racó empordanès s'ha convertit en un refugi íntim, pensat per viure sense presses.
El poble no competeix amb els grans noms de la Costa Brava, ni busca fer-ho. Precisament aquí rau bona part del seu encant. El municipi en qüestió és l'Armentera, que conserva aquell aire de municipi de proximitat on el temps sembla avançar d'una altra manera: carrers tranquils, cases de pedra, comerç local i una vida quotidiana marcada per la discreció. És un lloc ideal per a qui vol desaparèixer una estona del focus públic sense renunciar a l'essència del paisatge empordanès.
Un poble petit amb patrimoni propi
Entre els elements més destacats del municipi hi ha el Molí de l'Armentera, considerat un dels testimonis patrimonials més rellevants de l'antic comtat d'Empúries. L'edifici actual és del segle XVIII i es troba en un entorn lligat a una séquia i al riu Fluvià, que va ser navegable fins al primer terç del segle XIX. Aquest passat hidràulic i agrícola ajuda a entendre la importància històrica d'un poble que, tot i la seva dimensió reduïda, manté una identitat molt marcada.
També destaca l'església parroquial de Sant Martí, situada dins el nucli urbà. Segons Guía Repsol, es tracta d'un temple del segle XIX d'estil neoclàssic, on encara es poden observar alguns vestigis romànics. És un altre exemple de com l'Armentera combina senzillesa, memòria i patrimoni sense necessitat de grans reclams turístics.
La calma com a nou luxe
La decisió de Susanna Griso encaixa amb una tendència cada vegada més habitual entre cares conegudes: buscar pobles on poder fer vida normal. En aquest sentit, l'Empordà ofereix un equilibri difícil de trobar. Hi ha paisatge, gastronomia, patrimoni i proximitat amb Barcelona, però també racons on l'anonimat encara és possible.
A diferència d'altres municipis més exposats al turisme, l'Armentera manté un perfil baix. No és un lloc pensat per a grans multituds, sinó per passejar sense pressa, comprar al comerç del poble, gaudir de la cuina empordanesa i trobar aquella normalitat que sovint costa conservar quan es viu sota els focus. Per això, el seu principal atractiu no és l'espectacularitat, sinó la discreció.
La ubicació també juga a favor seu. El municipi es troba en un punt còmode per descobrir altres indrets de l'Alt Empordà i de la Costa Brava, però sense perdre el caràcter tranquil d'un poble d'interior. Aquesta combinació de proximitat i silenci explica per què pot resultar tan atractiu per a persones que busquen desconnexió real.
Per a Susanna Griso, aquest racó empordanès sembla haver esdevingut molt més que una casa fora de Barcelona. És un espai propi, allunyat del ritme televisiu, on la vida es mesura amb menys urgència. I en temps d'exposició permanent, potser aquest és precisament el privilegi més valuós.
