A Pozuelo de Alarcón
Així és la luxosa casa de Marcos Llorente: spa privat, hectàrees d’oliveres i fins a tres piscines
La casa de Marcos Llorente compta amb grans finestrals per maximitzar la llum natural, un saló de planta oberta i una cuina amb illa central
Regina Ruiz
Marcos Llorente és un dels futbolistes del moment, tant pels seus èxits esportius a l’Atlètic de Madrid com pel seu sorprenent estil de vida, que ha compartit en la seva última entrevista a El Hormiguero. La llar des d’on gaudeix del grounding o dels raigs del sol es troba a l’exclusiva urbanització de La Finca, a Pozuelo de Alarcón. Allà conviu amb Paddy Noarbe i la seva filla Amor en una espectacular casa que no deixa ningú indiferent.
Així és l’espectacular casa de Marcos Llorente
Durant l’últim any, Marcos Llorente i Paddy Noarbe es van instal·lar a l’exclusiva urbanització de La Finca, a Pozuelo de Alarcón. El matrimoni gaudeix, juntament amb la seva filla, d’un habitatge espectacular on destaca l’estil modern i minimalista. És una llar dissenyada per a la calma i la tranquil·litat, un refugi de benestar que la parella ha creat a mida.
La casa del jugador de l’Atlètic de Madrid destaca pels seus materials. El ciment porcellànic, la pedra natural, el vidre temperat i el revestiment de fusta de noguera són els grans protagonistes de la decoració.
Pel que fa a la distribució, un dels punts forts és el gran saló de planta oberta, pensat per mantenir la connexió amb la resta d’estances de la casa. A les imatges que comparteix la parella a les xarxes socials es pot veure com es mouen per les diferents habitacions de manera còmoda i fluida.
Per a la rutina de Marcos Llorente, la dieta és una part fonamental del seu dia a dia, i és molt estricte amb el que menja. No sorprèn, doncs, que la cuina sigui un dels espais més destacats de la casa de Pozuelo, on la porcellana està present en gran part de l’estança i on hi ha una enorme illa central per cuinar amb amplitud o reunir-se amb familiars i amics.
Un altre punt clau de la distribució d’aquesta casa de La Finca són els enormes finestrals. La llum natural és una prioritat absoluta en aquesta llar, i per això és important per a ells disposar de grans finestres on els raigs de sol siguin protagonistes.
Tota la casa està decorada en tons clars, per continuar transmetent aquesta sensació de tranquil·litat i, alhora, d’elegància. El dormitori no podia ser menys: transmet una sensació de relaxació absoluta gràcies al llit amb dosser de lli envoltant, tal com mostren a les seves xarxes socials.
A la llar de Marcos Llorente, a La Finca de Pozuelo, hi ha tota mena de comoditats per desconnectar de la rutina. A més de comptar amb un spa privat, tenen una piscina d’aigua freda tant a l’interior com a l’exterior i una sauna d’aigua calenta. A les seves xarxes socials és habitual veure l’impressionant infinity pool que presideix el jardí.
L’exterior de l’habitatge és un altre dels grans atractius de la casa, gràcies al fet que està envoltada de vegetació pertot arreu, especialment d’oliveres. Una zona enjardinada perfectament cuidada posa el punt final a aquesta exclusiva residència.
