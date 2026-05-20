Famosos
Enxampen junts Lamine Yamal i la influencer Inés García: les imatges a Grècia que han revolucionat les xarxes
Els rumors del possible festeig entre tots dos comencen fa només un mes
Clara Dalmau Merencio
Fa només un mes que van començar a circular rumors sobre una possible relació entre una influencer i el davanter del Fútbol Club Barcelona Lamine Yamal.
Com passa amb molts dels rumors sobre celebrities, Javi Hoyos, creador de contingut especialitzat en el món del cor, ha seguit de prop totes les novetats d'aquest possible festeig.
De Barcelona a Grècia
Hoyos explica que el davanter català i la influencer sevillana Inés García, de 21 anys, ja havien estat vistos fa uns dies sortint d'un hotel de Barcelona. Ara, els rumors agafen encara més força després de les imatges en què tots dos apareixen passejant agafats de la mà pels carrers de Grècia.
Vistos al Garraf
A finals d'abril, Hoyos també va destapar una trobada entre tots dos en un restaurant del Garraf, on també haurien assistit el company d'equip de Lamine, Fermín López, i la seva respectiva xicota Berta Gallardo, també de Sevilla i influencer.
A partir d'aquell moment, Hoyos ha seguit tots els passos de la parella. Lamine Yamal i Inés García haurien tingut una cita fa una setmana a la capital catalana a bord d'un helicòpter en què també viatjaven amics propers de la perla blaugrana, tal com van evidenciar les publicacions a les xarxes de totes dues bandes.
Més rumors
Inés García té més de mig milió de seguidors a la xarxa social TikTok i poc més de 100 mil a Instagram. El seu contingut es basa a mostrar el seu estil de vida i passió per la moda.
Els rumors d'una possible relació amb Yamal van més enllà, i molts usuaris han començat a especular al voltant d'una possible ruptura de García amb el seu anterior xicot, amb qui mantenia una relació des de feia cinc anys. Amb tot, ella mateixa ha sortit al pas a les xarxes per desmentir aquesta informació.
Hoyos, per la seva banda, també ha sortit en defensa de la creadora de contingut andalusa, assegurant que a cada noia amb qui es relaciona el davanter del Barça "se la intenta destrossar" i generar "bulos" sobre ella.
- Aquest és el poble de l'Empordà que s'ha convertit en el refugi de Manel Fuentes lluny dels platós
- Detingut un home per un homicidi masclista a Figueres
- Un inquilí entrega un pis amb un desconxat a la banyera i el propietari li reclama 5.100 euros mesos després: la justícia dona la raó al llogater
- VÍDEO | Jordi Masquef, sobre el crim masclista de Figueres: 'Alguna cosa ha fallat
- Quan el vi també salva vides: La Vinyeta exporta al món la seva col·laboració amb la Fundació Mona
- Una dona de 61 anys planta cara al seu exmarit i aconsegueix una pensió de 1.400 euros tot i estar 24 anys sense treballar
- Figueres estrena el Mercat de Sant Baldiri en record de la desapareguda Fira
- L'advocat laboralista Sebastián Ramírez: 'No entreguis la baixa voluntària, presenta l'autoacomiadament