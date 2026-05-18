Un lloc amb encant
Aquest és el poble de l'Empordà que s'ha convertit en el refugi de Manel Fuentes lluny dels platós
El presentador català troba a en aquesta localitat un espai de calma i desconnexió per gaudir del temps en família
Acostumat a una agenda marcada per la televisió, els viatges i l’exposició pública, Manel Fuentes ha trobat a l'Empordà un espai on fer una pausa. El presentador català, una de les cares més conegudes de la petita pantalla, acostuma a buscar en aquest racó de la Costa Brava un ritme molt més tranquil que el que viu durant bona part de l’any entre platós, gravacions i compromisos professionals.
I quin és aquest municipi? Doncs ni més ni menys que la surrealista, daliniana i encantadora vila de Cadaqués. La seva relació amb aquest poble empordanès s’entén sobretot des de la seva vida més personal. Lluny del soroll mediàtic, el comunicador hi troba calma, discreció i temps familiar. Després de temporades intenses de feina, aquest poble s’ha convertit per a ell en un lloc on abaixar revolucions i recuperar una certa normalitat.
El comunicador continua sent un dels perfils més populars de la televisió gràcies a una trajectòria llarga com a periodista, locutor i presentador. En els últims anys, ha reforçat encara més la seva presència pública com a conductor de Tu cara me suena, un dels formats d’entreteniment televisiu més reconeguts d’Antena 3. La seva capacitat per combinar humor, proximitat i espontaneïtat l’ha consolidat com una figura molt identificable per al gran públic.
Tot i aquesta projecció, el presentador sempre ha mantingut una part de la seva vida privada lluny del focus. Casat amb la periodista empordanesa Clara Cabezas i pare de dos fills, Max i Mika, Fuentes ha fet de les escapades a l’Empordà una manera de protegir els moments familiars. A Cadaqués, pot viure uns dies amb menys pressa i amb menys exposició que en el seu dia a dia professional.
Un refugi emocional
Per a ell, el municipi no funciona només com un destí d’estiu, sinó com un refugi emocional. Aquest racó empordanès representa un parèntesi enmig d’una vida pública marcada pels programes, les càmeres i els horaris exigents. Passejar prop del mar, gaudir de converses tranquil·les o simplement apartar-se durant uns dies de l’agenda mediàtica formen part d’aquesta altra cara del presentador.
Aquesta vinculació també encaixa amb una de les seves grans passions fora de la televisió: la música. Admirador declarat de Bruce Springsteen i molt lligat al rock, Fuentes ha combinat durant anys la comunicació amb la seva faceta musical. Aquesta dimensió més creativa reforça el perfil d’un presentador que, quan s’allunya dels platós, busca espais on reconnectar amb interessos més personals.
El vincle del presentador amb Cadaqués s’explica, sobretot, per aquesta necessitat de desconnexió. En lloc de viure el municipi només com un escenari turístic, hi ha trobat un punt d’equilibri entre la notorietat pública i la vida privada. És en aquest contrast, entre la intensitat de la televisió i la calma de l’Empordà, on pren sentit la seva relació amb el poble.
Cadaqués s’ha convertit així en un dels llocs associats a la seva faceta més íntima. Més enllà de la imatge televisiva, Manel Fuentes hi troba un entorn per descansar, compartir temps amb els seus i allunyar-se temporalment del ritme accelerat de la feina. Per això, el municipi empordanès ocupa un paper especial en la vida del presentador: no tant pel que mostra als visitants, sinó pel que li permet viure lluny de les càmeres.
