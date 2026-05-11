Filosofia
Nietzsche, filòsof: "Què és la felicitat? La sensació que el poder augmenta, que una resistència és superada"
La reflexió del filòsof alemany continua interpel·lant una societat marcada per la pressa, l’autoexigència i la necessitat constant de demostrar que s’avança
Friedrich Nietzsche va escriure una de les definicions més incòmodes de la felicitat: "Què és la felicitat? La sensació que el poder augmenta, que una resistència és superada". La cita apareix a L'Anticrist, una de les obres més provocadores del filòsof alemany, i més d’un segle després continua sonant estranyament actual.
En temps de pressa, comparacions constants i exigència permanent, la frase de Nietzsche sembla escrita per descriure una societat que sovint confon ser feliç amb superar obstacles, acumular mèrits i demostrar que avança. No parla d’una felicitat tranquil·la ni d’un estat de pau interior, sinó d’una mena d’impuls: la sensació que un pot més, que venç una dificultat, que s’imposa a allò que el limita.
Una felicitat que no és descans
La idea pot incomodar perquè s’allunya de la imatge més habitual de la felicitat. Nietzsche no la presenta com a benestar passiu, descans o conformitat, sinó com una experiència vinculada a la força, al moviment i a la superació. En la seva mirada, la felicitat no arriba quan desapareixen tots els problemes, sinó quan una persona sent que és capaç d’enfrontar-s’hi.
Això explica per què la frase encaixa tan bé amb el present. Moltes persones viuen atrapades en una paradoxa: busquen estar bé, però alhora senten que només ho aconsegueixen quan compleixen objectius, milloren resultats, produeixen més o demostren que poden amb tot. La felicitat contemporània sovint s’ha convertit en una meta que exigeix rendiment.
La pressió d’estar sempre millor
Les xarxes socials han amplificat aquesta idea. Viatges, èxits professionals, cossos perfectes, rutines saludables i vides aparentment ordenades creen la impressió que tothom avança menys un mateix. En aquest context, la frase de Nietzsche funciona gairebé com un mirall: potser no perseguim la felicitat, sinó la sensació de progressar constantment.
El problema és que aquesta lògica no s’acaba mai. Quan una resistència és superada, n’apareix una altra. Quan s’assoleix un objectiu, el següent ja espera. La felicitat entesa només com a superació pot donar energia, però també pot convertir-se en una font d’insatisfacció permanent.
Una frase que encara interpel·la
La força de Nietzsche és que no ofereix una recepta fàcil. La seva frase no diu que la felicitat sigui estar tranquil, ni tenir-ho tot resolt, ni viure sense dolor. Diu que hi ha felicitat quan una persona nota que creix davant d’una dificultat. I això pot ser tan estimulant com perillós.
Llegida avui, la cita obliga a fer-se una pregunta incòmoda: volem ser feliços o volem sentir que sempre estem guanyant alguna batalla? Potser una part del malestar actual neix precisament d’aquí, de convertir la vida en una successió de proves que cal superar per sentir-se prou bé.
Nietzsche continua interessant perquè les seves frases no tranquil·litzen: remouen. I aquesta, en concret, manté intacta la seva capacitat de provocar. En una època obsessionada amb el creixement personal, la productivitat i l’èxit visible, la seva definició de la felicitat ens recorda que no sempre sabem distingir entre viure millor i exigir-nos més.
