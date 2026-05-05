Georgina Rodríguez, una Verge de Fàtima a la Met Gala amb un rosari de set milions
L’empresària, model i ‘socialité’ va portar un vestit blau de Ludovic de Saint Sernin i una joia dissenyada per ella mateixa com a homenatge sagrat
Laura Estirado
Georgina Rodríguez no va necessitar cap corona per construir la seva imatge més devocional a la Met Gala. N’hi va haver prou amb un vestit blau de Ludovicde Saint Sernin, un vel brodat i un rosari de set milions d ’euros inspirat en la Verge de Fàtima per convertir el seu pas per l’alfombra en una estampa de fe, luxe i celebritat.
L’empresària va apostar per una de les seves aparicions més personals: una silueta entre la nòvia mística i la diva contemporània, amb cotilla, transparències i un to blau pàl·lid que remetia de forma directa a l’imaginari mariano. El vestit, realitzat per la firma francesa, envoltava el cos amb una sensualitat mesurada, mentre el vel de mesh brodat aportava el punt cerimonial al conjunt.
Joia de disseny propi
Però el veritable cop d’efecte estava a les seves mans. El rosari de Georgina Rodríguez, valorat en set milions d’euros, no va funcionar com un simple accessori d’alta joieria, sinó com el centre narratiu del ‘look’. Dissenyat per ella mateixa, combinava or blanc, diamants i perles naturals, i estava presidit per una medalla amb la imatge de la Verge de Fàtima. Al revers, els gravats personals reforçaven aquesta lectura íntima i familiar que sol acompanyar els seus estilismes més calculats.
En una Met Gala on cada convidat intenta imposar un relat, Georgina va triar el seu sense ambigüitat: fe, maternitat, fortuna i espectacle. El seu ‘look’ no buscava passar desapercebut ni refugiar-se en la discreció. Al contrari, abraçava l’excés des d’una clau gairebé litúrgica, transformant la joia en amulet, símbol i declaració d’estil.
El resultat podrà dividir opinions, com gairebé tot el que envolta Georgina Rodríguez, però difícilment pot negar-se la seva eficàcia visual.
