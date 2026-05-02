Entrem a la casa de Pedri a Castelldefels: una finca de més de 5 milions, amb vistes privilegiades i Messi com a nou veí
El futbolista del FC Barcelona ha adquirit dues parcel·les a Bellamar, el barri més exclusiu de Castelldefels
Ricardo Castelló
Pedri va arribar i va besar el sant al FC Barcelona. Pocs mesos va tardar el canari a consolidar-se en el primer equip des de la seva arribada el 2020, procedent de la Unió Esportiva Las Palmas. Actualment, el futbolista també ho és tant per a Hansi Flick com per a Luis de la Fuente a la selecció espanyola. Una de les claus de l'èxit és que el "8" va caure dret a la Ciutat Comtal, on està encantat de viure.
Per aquesta raó, Pedri ha fet un pas endavant i ha decidit comprar un terreny a Bellamar, el barri més exclusiu de Castelldefels. Es tracta de dues parcel·les que tenen una superfície total de 3.672 metres quadrats, segons va avançar en exclusiva el mitjà "Culemanía".
Tanmateix, quan va adquirir l'habitatge, la superfície únicament tenia 285 metres quadrats i era una casa molt antiga, datava de 1959. Els antics propietaris comptaven amb un habitatge de 199 m2, un magatzem de 66 m2 i un aparcament de 20 m2.
La transacció es va dur a terme el 2024, però no va ser fins al 2 de febrer de 2025 quan li van concedir la llicència d'obres. Després de gairebé més d'un mes i mig, el canari va decidir posar en marxa l'obra, concretament el 23 de maig de 2025, encara que s'espera que no finalitzi fins al maig de 2028, cosa que suposa una durada total de tres anys.
Pedri opta per un disseny minimalista
No és una obra gens senzilla, per la qual Pedri ha decidit contractar un prestigiós despatx d'arquitectura valencià, Fran Silvestre Arquitectos, però també una constructora catalana establerta a Sitges, Tomás Gracia Corporación.
El despatx valencià és especialista en el disseny minimalista, que serà la casa de Pedri, on tot el detall estarà controlat, mimant cada espai de l'habitatge. Un dels seus luxes serà una elegant piscina de disseny. A més, l'habitatge té unes vistes espectaculars, com es pot veure a través de les fotografies de "Culemanía".
El motiu pel qual tardaran tant de temps a acabar-la és l'enderroc de l'habitatge anterior i els exhaustius treballs d'excavació, pel fet que gran part dels habitatges estan cimentats sobre pendents, cosa que suposa la necessitat d'anivellar el terreny.
¿Quants diners s'ha gastat?
El "8" del Barça s'ha gastat més de cinc milions entre la compra del terreny, els treballs d'adequació i la construcció, segons va informar "Culemanía".
Leo Messi, el seu nou veí
El barri de Bellamar és ple d'habitatges de futbolistes, i un d'ells és el de Leo Messi, jugador de l'Inter de Miami, qui, a més, està preparant una reparcel·lació de terrenys per aixecar una propietat per a cadascun dels seus tres fills.
